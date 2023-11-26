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NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

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NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯在克里夫蘭鄉親面前連創兩大里程碑。 美聯社
詹姆斯在克里夫蘭鄉親面前連創兩大里程碑。 美聯社

生涯第21個賽季依舊強大的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天克里夫蘭鄉親的見證下，再度達成重要生涯里程碑。

詹姆斯面對騎士出手23次命中8球，生涯出手次數累積達到28316次，正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上投籃次數最多的球員；現役球員中最接近他的是衛斯特布魯克（Russell Westbrook），累積20161次，仍有一大段差距。

此外，詹姆斯全場獲得7次罰球機會，命中5球，生涯罰球次數累積11097次，超越摩西馬龍（Moses Malone），獨居史上第4名。

史上罰球次數前3多分別是「郵差」馬龍（Karl Malone）的13188次、張伯倫（Wilt Chamberlain）的11862次和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的11252次。

詹姆斯本季場均可以獲得6次罰球機會，大約需要25場比賽就能超越歐尼爾；若要超越張伯倫，最快也要到下個賽季了。

至於詹姆斯的罰進次數目前也累積到8154次，同樣名列史上第4，距離布萊恩（Kobe Bryant）還有224次，以他本季場均命中4.1球來計算，還需要55場比賽，有機會在今年賽季超越。

另外一項紀錄指標就是詹姆斯的「打鐵次數」，他在今天比賽中正式突破14000次打鐵，落後布萊恩的14481次打鐵，以他本季的高命中率來看，想成為歷史打鐵王，可能就要等到下個賽季初了。

詹姆斯的紀錄之夜，隊友們也共襄盛舉，雖然全場只動用8人作戰，但7人得分達兩位數，其中戴維斯無視騎士雙塔，個人豪取32分13籃板3助攻3阻攻2抄截，湖人最終以121比115力壓地主。

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