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PLG／超狂跨界合作 國王主場攜手水行俠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王主場打造打造水行俠兄弟特別開場。圖／展逸國際企業提供
國王主場打造打造水行俠兄弟特別開場。圖／展逸國際企業提供

PLG新北國王籃球隊連兩周在自家「城堡」新莊體育館迎敵，昨天更與電影《水行俠 失落王國》跨界合作，打造水行俠兄弟特別場，與現場4592位粉絲聯手，團結一心，擊敗桃猿璞園領航猿，奪下開季4連勝。

在《水行俠 失落王國》中，主角「水行俠」亞瑟與弟弟歐姆齊心對抗惡勢力，兄弟團結一心的氣勢與新北國王林家兄弟林書豪、林書緯不謀而合，因此也號召新北國王球迷帶著自己的兄弟一同入場，發揮王者力量、贏得勝利。比賽前除有專屬的水行俠電影預告、王城入口磅礡主題布置外，還有精彩的燈光雷射秀，讓人彷彿置身亞特蘭提斯海底世界，聲光震撼新莊體育館。

林書緯雖因傷勢影響，連兩戰無法上場和哥哥連結，但能和林書豪同隊宛如美夢成真，「跟哥哥一起在場上努力拚勝的感覺很棒，我們也跟所有隊友像兄弟一樣，攜手為新北國王打拚，期待今年能一起拿下總冠軍。」

新北國王還有另對兄弟檔，洪志善是重要的後場替補戰力，和擔任球隊經理的哥哥洪志虎並肩作戰，「小胖」洪志善說：「雖然我們兄弟在球隊各自擔任不同角色，不管在場上或場下都是為了同一個目標而努力！期待電影上映時能與哥哥一起去看首映。」

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