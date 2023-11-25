NBA／薩里奇底薪打出身價 柯爾：看起來明年要拚高薪

勇士開季以來走得跌跌撞撞，陣中主要得分點陷入低迷狀態無疑是其中關鍵因素之一，然而替補席上薩里奇（Dario Saric）的表現卻是逐漸贏得球迷的心。

與勇士簽下271萬美元底薪合約的薩里奇，在最近3場比賽中至少都拿到17分，開季以來已經累積3場破20分的比賽，全隊僅次於柯瑞（Stephen Curry），排名第2。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）談到薩里奇的優異表現，也打趣地說：「顯然！薩里奇看起來就像是一個會在明年要求高薪的球員。」

薩里奇接受採訪時則是透露和保羅（Chris Paul）一起打球時，事情往往會簡單許多。「通常你不需要做很多，只需要跟隨他的步伐。」薩里奇說。