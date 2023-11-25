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NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄
第四節兩記三分球先後澆熄馬刺的反撲，最後連續6罰命中更是為勇士鎖定勝局，又一次展現球星價值的柯瑞（Stephen Curry），擺脫前一場僅命中1記三分球的陰霾，在今天比賽中20投11中，包含三分球投13中7，狂轟35分6助攻3籃板。
根據統計，這是柯瑞生涯第122次單場至少砍進7記三分球，持續傲視群雄，甚至第2名的湯普森（Klay Thompson）和第3的里拉德（Damian Lillard）加總起來也不過91次，形成巨大斷層。
此外，柯瑞單場至少命中6記三分球也累積到200場，遠遠領先第2名哈登（James Harden）的97場。
這也是柯瑞生涯第117次單場砍下至少30分且真實命中率不低於75%，依然名列NBA史上最多。
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