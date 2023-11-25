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NBA／險浪費21分領先優勢 鵜鶘末節爆發終結快艇3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫已經連續10場至少拿到20分。 路透社
英格倫已經連續10場至少拿到20分。 路透社

一度領先21分卻被快艇超前的鵜鶘，在第四節轟出一波14比3的關鍵攻勢，從而奠定勝利基礎，終場以116比106擊沉快艇，終結對手3連勝，鵜鶘則是在最近6場比賽中搶下5勝。

瓊斯（Herbert Jones）全場得到14分4籃板4助攻，但他在第四節那一波攻勢中就獨拿8分；威廉森（Zion Williamson）獲得32分6籃板5助攻，英格倫（Brandon Ingram）同樣也有30分5助攻4籃板的表現，連續10場至少拿到20分。

「我們在防守端做得很好，打出我們的風格。我認為我們獲勝一個關鍵點在於籃板球，我們在搶籃板方面做得很好，賽季初期我們做得並不好，如今在這方面我們所有提升。」瓊斯說。

快艇陣中以喬治（Paul George）的34分為最高，雷納德（Kawhi Leonard）20分8籃板，鮑威爾（Norman Powell）20分；哈登（James Harden）8分10助攻5籃板4抄截。

「我認為我們整晚的進攻節奏都很糟糕，不去找第2或第3個出手選擇點。」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。

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