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NBA／柯瑞飆7顆三分球轟35分 勇士賞馬刺難堪11連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞（Stephen Curry）單場猛轟7顆三分球進帳35分。 路透
柯瑞（Stephen Curry）單場猛轟7顆三分球進帳35分。 路透

10連敗的馬刺隊在今天作客勇士隊主場，儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有22分、8籃板演出，不過勇士在柯瑞（Stephen Curry）單場猛轟7顆三分球進帳35分領軍下，以118：112擊敗馬刺，也賞給馬刺11連敗。

同樣在近期陷入低潮的馬刺與勇士今天交鋒，其中日前已經拿火箭止敗的勇士，今天面對戰績在西區墊底的馬刺依舊打得相當辛苦，在首節打完甚至還以3分差距落後給馬刺。

不過接下來三節勇士展開反撲，尤其是上半場僅拿下12分的柯瑞，在易籃後火力全開，與薩里奇（Dario Saric）接連砍進三分球，助隊打出一波16：0的攻勢，一度取得14分領先。

但馬刺接下來也在瓦賽爾（Devin Vassell）和溫班亞瑪領軍下再度縮小差距，甚至在比賽最後20秒追到3分差，不過勇士柯瑞和湯普森倒數階段的幾次罰球全都命中，幫助勇士最終以6分差距拿下勝利，在6連敗後，近期3戰2勝，馬刺則是吞下11連敗。

勇士今天以柯瑞投進7顆三分球拿下35分、6助攻表現最佳，而本賽季至今他已經投進80顆三分球，而聯盟其他球員則沒有任何一人投進超過60顆，從板凳出發的薩里奇則是有20分、7籃板進帳。

至於馬刺今天則以從板凳出發的瓦賽爾拿下24分最佳，溫班亞瑪與強森則各有22分進帳，在苦吞11連敗後馬刺戰績持續在西區墊底。

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