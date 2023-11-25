聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞飆7顆三分球轟35分 勇士賞馬刺難堪11連敗
10連敗的馬刺隊在今天作客勇士隊主場，儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有22分、8籃板演出，不過勇士在柯瑞（Stephen Curry）單場猛轟7顆三分球進帳35分領軍下，以118：112擊敗馬刺，也賞給馬刺11連敗。
同樣在近期陷入低潮的馬刺與勇士今天交鋒，其中日前已經拿火箭止敗的勇士，今天面對戰績在西區墊底的馬刺依舊打得相當辛苦，在首節打完甚至還以3分差距落後給馬刺。
不過接下來三節勇士展開反撲，尤其是上半場僅拿下12分的柯瑞，在易籃後火力全開，與薩里奇（Dario Saric）接連砍進三分球，助隊打出一波16：0的攻勢，一度取得14分領先。
但馬刺接下來也在瓦賽爾（Devin Vassell）和溫班亞瑪領軍下再度縮小差距，甚至在比賽最後20秒追到3分差，不過勇士柯瑞和湯普森倒數階段的幾次罰球全都命中，幫助勇士最終以6分差距拿下勝利，在6連敗後，近期3戰2勝，馬刺則是吞下11連敗。
勇士今天以柯瑞投進7顆三分球拿下35分、6助攻表現最佳，而本賽季至今他已經投進80顆三分球，而聯盟其他球員則沒有任何一人投進超過60顆，從板凳出發的薩里奇則是有20分、7籃板進帳。
至於馬刺今天則以從板凳出發的瓦賽爾拿下24分最佳，溫班亞瑪與強森則各有22分進帳，在苦吞11連敗後馬刺戰績持續在西區墊底。
2023-24 NBA即時比分
▪ 斑馬挑戰勇士柯瑞 馬刺能止10連敗？ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言