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NBA／洛培茲發威險勝巫師 公鹿隊史首見3人同場破30分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
洛培茲平生涯最高39分。 美聯社
洛培茲平生涯最高39分。 美聯社

主場碰上聯盟排名倒數的巫師，公鹿卻是一路飽受威脅，靠著洛培茲（Brook Lopez）轟進平生涯紀錄的39分，包括第四節最後時刻重要6分，得以擺脫糾纏，維持住些微領先優勢，最終以131比128驚險勝出。

公鹿最近7場比賽獲得6勝，排名東區第3；至於巫師則是苦吞8連敗，勝率僅贏過13連敗的活塞。

洛培茲今天17投14中包含4記三分球，外加5籃板3阻攻2抄截，除了他之外，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下31分9籃板3助攻3抄截，里拉德（Damian Lillard）補上31分10助攻7籃板，其中7分出現在最後3分多鐘，也是公鹿能夠穩定軍心的關鍵。

根據統計，這是公鹿隊史首次在同一場比賽中有3人得分超過30分。

米道頓（Khris Middleton）僅上場13分鐘就因傷提前退場，得到7分5助攻；自從暑假接受右膝手術之後，米道頓的上場時間就受到控制

相較於公鹿3人破30分，巫師則是用同隊4人超過20分來對抗，波爾（Jordan Poole）獲得26分7助攻5籃板，瓊斯（Tyus Jones）22分7籃板7助攻，基斯佩特（Corey Kispert）20分。最後階段頻頻追分的庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是進帳22分4籃板4助攻。

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