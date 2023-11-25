聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／洛培茲發威險勝巫師 公鹿隊史首見3人同場破30分
主場碰上聯盟排名倒數的巫師，公鹿卻是一路飽受威脅，靠著洛培茲（Brook Lopez）轟進平生涯紀錄的39分，包括第四節最後時刻重要6分，得以擺脫糾纏，維持住些微領先優勢，最終以131比128驚險勝出。
公鹿最近7場比賽獲得6勝，排名東區第3；至於巫師則是苦吞8連敗，勝率僅贏過13連敗的活塞。
洛培茲今天17投14中包含4記三分球，外加5籃板3阻攻2抄截，除了他之外，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下31分9籃板3助攻3抄截，里拉德（Damian Lillard）補上31分10助攻7籃板，其中7分出現在最後3分多鐘，也是公鹿能夠穩定軍心的關鍵。
根據統計，這是公鹿隊史首次在同一場比賽中有3人得分超過30分。
米道頓（Khris Middleton）僅上場13分鐘就因傷提前退場，得到7分5助攻；自從暑假接受右膝手術之後，米道頓的上場時間就受到控制
相較於公鹿3人破30分，巫師則是用同隊4人超過20分來對抗，波爾（Jordan Poole）獲得26分7助攻5籃板，瓊斯（Tyus Jones）22分7籃板7助攻，基斯佩特（Corey Kispert）20分。最後階段頻頻追分的庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是進帳22分4籃板4助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪ 斑馬挑戰勇士柯瑞 馬刺能止10連敗？ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言