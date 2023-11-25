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NBA／溫班亞瑪球衣名字錯印「溫班亞娜」 還被小裴頓怒搧一鍋
10連敗的馬刺今天前往勇士主場尋求止敗，雖然一度取得10分領先優勢，'上半場結束仍是被對手追回比分，處於55比59落後局面。
備受矚目的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在開賽後還發生一件小趣事，不是場上表現，而是他所穿的球衣後面名字竟然拼錯，變成了「Wembanyana」，讓現場不少記者都在社群上發文。後續球團發現球衣名字有誤，馬上就讓他換了另一件球衣。
不僅如此，溫班亞瑪在第二節一波快攻本想秀一手花式上籃，卻被後面追上的小裴頓（Gary Payton II）狠狠搧了一鍋，兩人之間身高相差36公分，也讓主場球迷驚呼不已。
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