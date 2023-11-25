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NBA／尼克末節落後19分大逆轉熱火 布朗森：要給球迷交代

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森(左)、奎克利和巴瑞特第四節聯手帶領尼克上演大逆轉。 路透社
布朗森(左)、奎克利和巴瑞特第四節聯手帶領尼克上演大逆轉。 路透社

第四節初還領先19分的熱火，沒想到接下來進攻完全當機，反被尼克殺出28比6的瘋狂攻勢，一口氣演出大逆轉，在主場以100比98氣走熱火。

上半場還落後1分的熱火，第三節在巴特勒（Jimmy Butler）的帶領下，挾著多點開花的火力優勢，團隊命中率衝到6成，迅速拉開比分差距，取得87比71的大幅領先。

然而進入第四節，場上形勢卻是風雲變色，悶了一整節的地主球隊，在布朗森（Jalen Brunson）、奎克利（Immanuel Quickley）和巴瑞特（RJ Barrett）的點火之下，發動猛烈反擊。

而熱火此時彷彿鬼打牆，屢投不進，單節命中率跌到可怕的14.3%，布朗森關鍵5分讓尼克終於超前比分。阿德巴約（Bam Adebayo）兩罰將比分縮小到1分差，隨後布朗森兩罰一中留給對手機會，可惜巴特勒三分球未中，熱火硬生生吞下難堪敗仗。

布朗森攻下24分3籃板3助攻，奎克利23分，巴瑞特18分7籃板；藍道（Julius Randle）則有13分8籃板7助攻，但出現6次失誤，哈特（Josh Hart）10分8籃板4助攻。尼克全場最多落後達21分。

「我們打得很團結。說實話，有一個球迷看著我的眼睛對我說：『這比賽打得實在太丟臉了。』所以，我必須給他一個交代。」布朗森賽後表示。

巴特勒得到23分3助攻，阿德巴約21分12籃板。

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