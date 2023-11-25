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NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 山本由伸場邊觀戰引注目

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
山本由伸日前現身場邊，觀看湖人獨行俠之戰。 截自比賽影片
山本由伸日前現身場邊，觀看湖人獨行俠之戰。 截自比賽影片

在日前湖人主場敗給獨行俠的比賽中，場邊出現了一位觀賽的「嘉賓」，就是今年準備挑戰大聯盟的日本強投山本由伸。

這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯（LeBron James）就和威廉斯（Grant Williams）發生身體推擠接觸，彼此言語還交換了一下，讓裁判緊急上前拉開兩人避免衝突擴大。當時轉播單位切換不同角度來檢視兩人這起風波，正好就帶到坐在籃下底線「海景第一排」的山本由伸。

才剛看比賽就有衝突，讓山本由伸的表情也有些驚愕，特別是當詹姆斯和威廉斯出現推擠時，，山本由伸一度還掏出手機準備記錄見證這一刻。

連續3年贏得「澤村賞」的山本由伸，吸引許多大聯盟球隊的追逐，特別是先前還有消息傳出洛杉磯道奇想要一口氣搶下大谷翔平和山本由伸兩大日本巨投，這也讓現身湖人主場的山本格外受到注目。

山本由伸的日本同鄉八村壘此戰替補出賽26分鐘，攻下9分3籃板，不過他在這場比賽不慎受傷，報導指出，八村壘將會接受鼻骨骨折手術，預計會在一星期之後重新評估傷勢。

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