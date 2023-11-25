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NBA／第四節轟垮塞爾蒂克 魔術脫胎換骨強取6連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
摩術第四節轟出36比22的猛烈攻勢，直接擊潰綠衫軍。 路透社
摩術第四節轟出36比22的猛烈攻勢，直接擊潰綠衫軍。 路透社

上季前16場比賽僅拿5勝的奧蘭多魔術，本季表現可說是脫胎換骨。今天主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，魔術第四節以超過6成命中率殺出36比22的火力優勢，一口氣擊潰綠衫軍，以113比96強勢取得6連勝。

替補中鋒M.華格納（Moritz Wagner）在第四節獨拿13分包括連拿10分，是魔術能夠拿開比分的關鍵，他表示：「有時候你需要成為改變比賽走勢的人，你需要抓住這樣的機會，享受這個過程。」

M.華格納13投9中拿下全隊最高27分，他的兄弟F.華格納（Franz Wagner）獲得17分8籃板6助攻，班切羅（Paolo Banchero）23分7籃板5助攻，安東尼（Cole Anthony）16分6助攻3籃板。

魔術在季中錦標賽首戰以20分之差敗給籃網之後，隨後取得3連勝，目前壓過綠衫軍排名分組第一。「我們在第一場對籃網的比賽吞敗，這讓人感到有些失落，因為我們沒有意識到這是季中錦標賽，打得有些隨興。我們把勝利拱手相讓。過去3場季中錦標賽我們打得很認真，也很重視這些比賽。」班切羅說。

前三節比賽魔術和塞爾蒂克勢均力敵，取得3分領先，不過整個第四節他們團隊命中率高達62.5%，反觀對手僅剩23.5%，也進一步突顯魔術是本季全聯盟防守效率第2好的球隊。

根據統計，魔術本季已經6場比賽將對手得分壓在100分以內，且他們在這6場比賽中全部獲勝。

「當你投不進球，你會感到很失落。但說到底，我們在攻守轉換和進攻籃板方面做得並不好。」塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

後場核心哈勒戴（Jrue Holiday）因右腳踝扭傷缺席本季首度缺席，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是在第三節就因左小腿緊繃提前退場，少了這兩大主力，也是綠衫軍攻守最後崩盤的關鍵。

「當然，如果大家都很健康我們會是一支更強，但每晚總會有人缺席，所以你不能拿這當藉口。」泰托姆（Jayson Tatum）說。

泰托姆拿到26分5籃板3助攻，布朗（Jaylen Brown）22投僅6中，得到18分，懷特16分；波爾辛吉斯退場前拿到9分4籃板。

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