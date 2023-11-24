HBL／外籍生韓得勝20分13籃板 東泰首戰大勝南湖49分

HBL男一級預賽本周在新竹點燃戰火，其中身為這次預賽唯一外籍生的東泰高中韓得勝，在首場比賽就有亮眼表現，拿下20分13籃板，幫助東泰在首戰以111：62大勝南湖，收下預賽首勝。

HBL今年吹起外籍生浪潮，不過在多支擁有外籍生的球隊都在資格賽止步，而高苑桑尼亞也因為違反參賽規定無法參加預賽賽程後，讓去年就持學生簽證來台的東泰韓得勝，成為本屆預賽唯一的外籍生。

去年因為右膝蓋前十字韌帶傷勢錯過整學年賽事的韓得勝，今年首度站上預賽舞台就有亮眼表現，在今天出戰南湖的比賽中，韓得勝以先發中鋒身份登場，儘管身高193公分並不算特別突出，不過韓得勝擁有不錯的面框與背框進攻動作，加上靈活的移動能力，在攻守兩端都發揮其影響力，最終留下20分13籃板2助攻1抄截1阻攻的數據。

除了韓得勝的發揮外，東泰今天另外先發4人也是火力全開，蔡承翰攻下全隊最高的22分6助攻，傅宥翔則有18分3抄截演出，邱繼揚16分7籃板5抄截，東泰今天全隊共送出16次抄截，製造對手29次失誤，最終就以49分差距大勝對手。