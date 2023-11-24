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NBA／遭爆與未成年女發生關係 雷霆「飄髮哥」生涯恐受衝擊
雷霆隊21歲年輕後衛吉迪（Josh Giddey）今年在世界盃代表澳洲隊打出亮眼成績後，新賽季至今表現卻不如預期，而近日又遭到美國媒體踢爆與未成年少女有不正常關係，恐面臨法律責任，如屬實也將對於他的籃球生涯造成衝擊。
來自澳洲的吉迪，2021年在NBA選秀會上被雷霆以第6順位選入後展開其NBA生涯，並在19歲時就寫下聯盟史上最年輕大三元紀錄，一頭飄逸的長髮加上極佳的籃球天賦，吉迪的表現很快就受到外界關注，尤其今年代表澳洲參加世界盃他更是扛起袋鼠軍團大旗，優異的表現也讓他被認為將在新賽季爆發。
不過本賽季至今，吉迪僅繳出一張平均12.3分5.7籃板4.5助攻的數據，與上賽季的16.6分7.9籃板6.2助攻相比不進反退。
而近日他更遭到美國媒體踢爆與一名15或16歲的未成年少女發生不正常關係，不過於奧克拉荷馬州的同意年齡（最低合法性行為年齡）為16歲，也讓吉迪是否面臨法律責任，將取決於該女性的年齡確認，而至今雷霆球團仍未對此事發出聲明。
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