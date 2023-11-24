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NBA／用未來換現在 皮爾斯建議雷霆拿霍姆葛倫換安比德

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
退役名將皮爾斯建議雷霆應該拿本季表現出色的新秀霍姆葛倫和多個選秀權，換來76人當家球星安比德。 路透
退役名將皮爾斯建議雷霆應該拿本季表現出色的新秀霍姆葛倫和多個選秀權，換來76人當家球星安比德。 路透

身為聯盟近年竄起最快的新星球隊，雷霆隊今年開季在新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）傷癒歸隊後，至今打出11勝4敗的成績排名西區第2名，本賽季能夠走得多遠受到各界關注，不過退役球星皮爾斯（Paul Pierce）在今天也向雷霆球團提出建議，認為他們只要願意拿出霍姆葛倫和多個首輪選秀權，本季就能向冠軍發起挑戰。

雖然身為聯盟的小市場球隊之一，不過雷霆近年來靠著交易以及精準的選秀眼光，建構了以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）和威廉斯（Jalen Williams）為首的年輕核心陣容，而與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一時瑜亮的霍姆葛倫也在本賽季歸隊，讓雷霆的建隊藍圖變得更加完善，也讓他們在季前就被認為將會是聯盟本季成長幅度最大的球隊。

而依照雷霆今年開季至今的戰績，他們也確實展現了驚人的天賦與實力，但更可怕的是他們未來三年還將擁有9個首輪選秀權，讓未來發展幾乎是難以估算。

不過已轉任球評的塞爾蒂克隊退役球星皮爾斯，今天在節目上談及雷霆的未來發展時，就提出了他們應該在本季就拿霍姆葛倫加多個未來首輪選秀權，與76人隊進行交易換取安比德的建議，「雷霆有很多選秀權，如果是我，唯一會做的交易就是把霍姆葛倫和那些首輪籤去換安比德。」

皮爾斯強調，儘管這對於善於養成的雷霆來說似乎是相當瘋狂的提案，但卻能馬上幫助雷霆成為一支具有奪冠競爭力的球隊，尤其安比德目前在76人顯然已經無法領軍與塞爾蒂克和公鹿隊抗衡，來到雷霆與亞歷山大聯手，將讓雷霆具備和金塊、太陽隊競爭的實力，實力甚至會超過勇士和湖人隊。

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