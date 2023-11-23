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NBA／重返鳳凰城卻被剋星裁判驅逐 保羅：我們有私人恩怨

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
保羅(左)與裁判爭執。法新社
保羅(左)與裁判爭執。法新社

勇士後衛保羅（Chris Paul）在今天重返鳳凰城太陽主場並受到球隊播放影片致敬，不過他卻在第二節時因為連續吞下技術犯規遭到驅逐出場，甚至被拍到對著裁判爆粗口的畫面，賽後保羅也透露自己與該名裁判佛斯特（Scott Foster）確實有著私人恩怨。

保羅在今天比賽第二節尾聲時，在一次負責防守前隊友杜蘭特（Kevin Durant）的過程中遭吹判犯規，儘管第一時間保羅帶著笑容上前解釋，不過當杜蘭特在進行罰球時，兩人在場邊的「溝通」卻是愈演愈烈，最終被稱為保羅「剋星」的佛斯特也毫不客氣的連續送上兩個技術犯規，將保羅驅逐出場，這也讓保羅一度激動地要上前理論，甚至爆粗口問候裁判。

談到今天遭到佛斯特驅逐出場，保羅賽後也直言，「我們幾年前有過衝突，這是私人恩怨，那次衝突涉及到我兒子的一些情況，所以我確實說得比較粗魯一點，但他不能用技術犯規來表達他的觀點。我確實應該做得更好，讓自己能夠為了隊友留在場上。」

事實上保羅與佛斯特不合早已經是聯盟公開的秘密，甚至在上季季後賽期間媒體就曾統計，保羅在佛斯特執法的季後賽中一度吞下14連敗，對此，杜蘭特也說：「我真的沒料到會這樣，我抬頭時看到他們正在聊，但我感覺到那不是有好的交流，隨後保羅就被罰出場，他和那個裁判有很多淵源，這確實是個奇怪的方式來結束上半場。」

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