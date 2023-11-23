NBA／關鍵三分率魔術掘金 班切羅：我一直都是出色的射手

連3季都在東區後段班的魔術今天迎戰衛冕軍金塊，靠著華格納下半場貢獻24分，以及班切羅全場23分挹注下，終場以124：119笑納5連勝，也讓繳出大三元的約基奇做白工。

過去3個賽季美國職籃（NBA）奧蘭多魔術分別在東區排名第14、15（墊底）、13名，也因此累積不少選秀好手，終於在今年有開花結果的趨勢，拿下5連勝的魔術，本季目前以10勝5敗高居東區東南組龍頭。

獲得去年NBA年度最佳新秀的班切羅（Paolo Banchero），這個暑假代表美國隊經過了世界盃的洗禮後表現更出色，平均得分19.1分和上季的20分相差無幾，但最誇張的是三分球命中率從上季的29.8%提升到本季的41%。

今天對金塊的比賽同樣靠著班切羅三分球打破僵局，他在終場前1分49秒雙方115比115平手時投進關鍵的三分彈，讓魔術搶得先機。

班切羅賽後接受ESPN訪問時說，以前很多球隊都只會阻止我攻擊籃框，而我現在所做的事就是讓他們都付出代價，「我一直都是一名很出色的射手，當我找到節奏就能充滿自信的投射。」

魔術在2021年選秀首輪第8順位選進來的華格納（Franz Wagner），今天和班切羅聯手包辦球隊在第3節的前21分，而華格納自己全場27分中，有24分在下半場獲得。

尋求衛冕的丹佛金塊，開季拉出8勝1敗的佳績後，近6戰吞下4敗，尤其從後衛穆雷（Jamal Murray）受傷後更只有4勝4敗的成績。

金塊約柯奇（Nikola Jokic）繳出30分、13籃板、12助攻，本季第6次、生涯第111次的大三元還是難救球隊。