NBA／關鍵三分率魔術掘金 班切羅：我一直都是出色的射手

連3季都在東區後段班的魔術今天迎戰衛冕軍金塊,靠著華格納下半場貢獻24分,以及班切羅全場23分挹注下,終場以124:119笑納5連勝,也讓繳出大三元的約基奇做白工。

過去3個賽季美國職籃(NBA)奧蘭多魔術分別在東區排名第14、15(墊底)、13名,也因此累積不少選秀好手,終於在今年有開花結果的趨勢,拿下5連勝的魔術,本季目前以10勝5敗高居東區東南組龍頭。

獲得去年NBA年度最佳新秀的班切羅(Paolo Banchero),這個暑假代表美國隊經過了世界盃的洗禮後表現更出色,平均得分19.1分和上季的20分相差無幾,但最誇張的是三分球命中率從上季的29.8%提升到本季的41%。

今天對金塊的比賽同樣靠著班切羅三分球打破僵局,他在終場前1分49秒雙方115比115平手時投進關鍵的三分彈,讓魔術搶得先機。

班切羅賽後接受ESPN訪問時說,以前很多球隊都只會阻止我攻擊籃框,而我現在所做的事就是讓他們都付出代價,「我一直都是一名很出色的射手,當我找到節奏就能充滿自信的投射。」

魔術在2021年選秀首輪第8順位選進來的華格納(Franz Wagner),今天和班切羅聯手包辦球隊在第3節的前21分,而華格納自己全場27分中,有24分在下半場獲得。

尋求衛冕的丹佛金塊,開季拉出8勝1敗的佳績後,近6戰吞下4敗,尤其從後衛穆雷(Jamal Murray)受傷後更只有4勝4敗的成績。

金塊約柯奇(Nikola Jokic)繳出30分、13籃板、12助攻,本季第6次、生涯第111次的大三元還是難救球隊。

