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NBA／幫哈勒戴退前東家 波爾辛吉斯：我們很想贏這場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊哈勒戴（右）防守前隊友公鹿隊安戴托昆波。路透
塞爾蒂克隊哈勒戴（右）防守前隊友公鹿隊安戴托昆波。路透

東區排名前段班的塞爾蒂克隊與公鹿隊在今天交鋒，也是哈勒戴（Jrue Holiday）在休賽季遭到公鹿交易後首次迎戰老東家，儘管他今天成為塞爾蒂克陣中唯一得分不到雙位數的上場球員，不過仍在隊友力挺下，以119：116險勝公鹿，塞爾蒂克也在主場打出開季6連勝。

公鹿今年休賽季啟動三方交易，將哈勒戴等人打包送走換回明星後衛里拉德（Damian Lillard），儘管在當時就引發了一些爭論，不過今年開季後賽里拉德馬上就用場上表現征服公鹿球迷，至於輾轉來到塞爾蒂克的哈勒戴也幫助塞爾蒂克在東區戰績登頂，表現也得到隊友、教練和球迷的認可，讓這筆交易似乎成為雙贏局面。

今天哈勒戴也跟著塞爾蒂克在主場迎戰前東家公鹿，儘管他個人表現不佳僅有5分、8籃板、1助攻演出，成為塞爾蒂克今天上場8名球員中，唯一得分不到10分的球員，不過隊友卻帶給他相當大的支援，包括四星連線的泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得分都在20分以上，而哈勒戴自己則是在比賽最後3.1秒被送上罰球線並兩罰俱中，幫助塞爾蒂克將領先差距擴大到6分，奠定勝基。

反觀公鹿今天出現慢熱的狀況，首節僅攻下17分，尤其是近況火熱的球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遭到塞爾蒂克防線的強力封鎖，全場出手20次僅命中7球拿下21分，反倒是頂替哈勒戴主控位置的里拉德在比賽最後階段挺身，包辦球隊最後19分中的11分，但公鹿最終仍是以3分差距敗下陣來。

而塞爾蒂克這一勝不僅幫助哈勒戴擊退前東家，更是中斷了東區冠軍潛在對手公鹿的5連勝，也繼續獨占東區龍頭寶座，讓拿下21分的波爾辛吉斯說：「我們互相支持，今天哈勒戴沒有打出最佳表現，但我們都支持他，尤其今天對手是他的前東家，我們很想贏下這場比賽，我們陣中充滿了天賦，隨時可以幫助那些狀態不佳的隊友。」

至於公鹿里拉德也直言，這確實是一場高水準的比賽，「儘管我們都知道這場比賽勝負不代表冠軍獎落誰家，但這仍成為一場高強度的比賽，他們有很多很棒的球員，我們也同是如此。」 

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