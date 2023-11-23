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NBA／曾看好波爾成為下一個哈登 賈奈特改口：不屬於這聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾。 法新社
波爾。 法新社

傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）季前曾表示很看好波爾（Jordan Poole），預言他會成為下一個哈登（James Harden）。不過波爾開季至今的表現讓他相當失望，他在節目上痛批波爾：「不屬於這個聯盟。」

波爾日前被鏡頭捕捉到，暫停期間不聽教練交代戰術，只顧著聊天。隊友好心提醒時，他疑似還回嗆對方，「這是我的球隊」。賈奈特最近與皮爾斯（Paul Pierce）在節目提到這件事，賈奈特直言球隊沒有人要聽波爾說話。

皮爾斯提到波爾是冠軍隊成員，賈奈特認為波爾的行為不像拿過冠軍，接著更直言，「他不屬於我們這個聯盟。」賈奈特補充說，「我不會讓自己的小孩像他那樣做，那樣對著隊友說話？我不會不尊重比賽，對波爾非常失望。」

巫師今天作客黃蜂，前三節打完14分領先，但末節又崩盤，終場以114：117輸球。波爾攻下24分，但正負值為-14。波爾本季場均17.1分3.4助攻，投籃命中率39.5％，三分球命中率29.3％，表現不如勇士時期，與賈奈特當初的期望相差甚遠。

Jordan Poole Kevin Garnett 巫師

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