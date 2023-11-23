NBA／里拉德末節連得11分做白工 塞爾蒂克險勝公鹿坐穩龍頭

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38

2023-11-22 17:20