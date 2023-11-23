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NBA／里拉德末節連得11分做白工 塞爾蒂克險勝公鹿坐穩龍頭
東區前2的塞爾蒂克和公鹿正面交鋒，塞爾蒂克三節打完就取得15分領先。末節後段里拉德（Damian Lillard）連得11分將落後追到剩3分，但綠衫軍靠著泰托姆（Jayson Tatum）罰球穩穩命中，仍以119：116險勝公鹿。
塞爾蒂克開局就打出10：0攻勢，其中布朗（Jaylen Brown）獨得8分。公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場表現低迷，讓綠衫軍整場幾乎一路領先。
比賽最後4分鐘公鹿仍落後12分，里拉德連得11分，帶隊打出14：5攻勢，只落後3分，但時間只剩44秒。塞爾蒂克將時間拖到剩21秒，泰托姆2罰1中，隨後里拉德殺入籃下放槍，勝利被塞爾蒂克帶走。
布朗全場得到26分8助攻，泰托姆23分11籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分6籃板。公鹿方面，安戴托昆波20投僅7中，得到21分13籃板，里拉德全場攻下27分，洛培茲（Brook Lopez）砍進28分7籃板。
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