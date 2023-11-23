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NBA／約柯奇大三元又無用！魔術末節逆轉金塊豪取5連勝
近期狀態火熱的魔術在主場迎戰衛冕軍金塊，儘管約柯奇（Nikola Jokic）又高效率攻下大三元，但魔術末節狂轟42分，以124：119逆轉擊碎金塊，拉出一波5連勝。
金塊開局就打出13：5攻勢，但魔術隨即穩住陣腳，首節打完戰成平手。第二節兩隊拉鋸，金塊在本節尾聲打出8：2攻勢，帶著6分領先進入下半場。
第三節魔術一度反超比分，但金塊板凳軍團發威，打出11：3攻勢再度要回領先。不過末節魔術進攻爆發，狀元郎班切羅（Paolo Banchero）最後2分鐘投進關鍵三分球，魔術接下來6罰都命中。金塊最後一擊剩不到5秒，只能發球長傳，魔術前鋒華格納（Franz Wagner）抄走，成功收下勝利。
華格納全場18投11中攻下27分，班切羅砍進23分，板凳暴徒安東尼（Cole Anthony）也挹注20分。金塊方面，約柯奇18投12中，得到30分13籃板12助攻，波特（Michael Porter Jr.）攻下25分，葛登（Aaron Gordon）貢獻15分10籃板。
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