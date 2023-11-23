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NBA／史上第1人 詹皇破3萬9000分
年底將滿39歲的湖人隊一哥詹姆斯，昨天對爵士隊之戰首節就達成生涯39000分里程碑，成為NBA史上第1人，湖人在他17分9助攻7籃板領軍下，也以131：99獲勝，與溜馬隊同日搶下季中錦標賽前兩張8強門票。
詹姆斯上賽季成為NBA得分王，昨天賽前生涯累積38995分，開賽不到5分鐘進帳7分，寫下NBA空前紀錄；湖人打完上半場已領先21分，第3節更達30分，也讓詹姆斯提早收工。
對於自己的紀錄之夜，球隊完美取勝，詹姆斯說：「隊友、教練都向我道賀，但我還無法思考這件事意味著什麼，聯盟一直都有優秀的球員出現，有太多出色的得分好手，而我作為首位完成這件事的人，總是很酷。」
湖人拿下勝利後，在季中錦標賽分組取得4連勝，確定以龍頭之姿挺進8強；另外，溜馬隊昨以157：152擊敗老鷹隊，順利晉8強，每名球員確定至少有5萬美元獎金入袋，只要晉級4強就可獲10萬美元，冠、亞軍球隊分別是50萬、20萬美元。
湖人總教練漢姆說，獎金確實是驅使球隊在季中錦標賽打出好表現一大因素，「這可不是一場普通的例行賽，獎金非常有吸引力，這種激勵在球場上相當巨大。」
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