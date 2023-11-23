聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／史上第1人 詹皇破3萬9000分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯成為NBA首位總得分達到39000分的球員。（路透）
詹姆斯成為NBA首位總得分達到39000分的球員。（路透）

年底將滿39歲的湖人隊一哥詹姆斯，昨天對爵士隊之戰首節就達成生涯39000分里程碑，成為NBA史上第1人，湖人在他17分9助攻7籃板領軍下，也以131：99獲勝，與溜馬隊同日搶下季中錦標賽前兩張8強門票。

詹姆斯上賽季成為NBA得分王，昨天賽前生涯累積38995分，開賽不到5分鐘進帳7分，寫下NBA空前紀錄；湖人打完上半場已領先21分，第3節更達30分，也讓詹姆斯提早收工。

對於自己的紀錄之夜，球隊完美取勝，詹姆斯說：「隊友、教練都向我道賀，但我還無法思考這件事意味著什麼，聯盟一直都有優秀的球員出現，有太多出色的得分好手，而我作為首位完成這件事的人，總是很酷。」

湖人拿下勝利後，在季中錦標賽分組取得4連勝，確定以龍頭之姿挺進8強；另外，溜馬隊昨以157：152擊敗老鷹隊，順利晉8強，每名球員確定至少有5萬美元獎金入袋，只要晉級4強就可獲10萬美元，冠、亞軍球隊分別是50萬、20萬美元。

湖人總教練漢姆說，獎金確實是驅使球隊在季中錦標賽打出好表現一大因素，「這可不是一場普通的例行賽，獎金非常有吸引力，這種激勵在球場上相當巨大。」

詹姆斯 湖人 NBA 老鷹 爵士 溜馬

延伸閱讀

NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀

NBA／父愛的力量！詹姆斯談賽季新高：兒子能在場邊太好了

NBA／最後時刻兩罰一中驚心動魄 詹姆斯：我是故意的

相關新聞

NBA／史上第1人 詹皇破3萬9000分

年底將滿39歲的湖人隊一哥詹姆斯，昨天對爵士隊之戰首節就達成生涯39000分里程碑，成為NBA史上第1人，湖人在他17分...

NBA／KD躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

太陽今天以120：107輕取拓荒者，拉出一波4連勝。球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下31分，生涯累積2萬7331分，超越傳奇名將海斯（Elvin Hayes），成歷史得分王第11名，距離

NBA／魔術防守超越灰狼登頂聯盟 教頭讚薩格斯能量感染全隊

魔術今天在主場以126：107擊敗暴龍隊，取得4連勝，並列東區第4。賽後防守效率超越灰狼隊，登上聯盟第1，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）和球員們一致讚揚後衛薩格斯（Jalen Sugg

NBA／狂轟38分本季代表作還是輸 老鷹一哥楊恩怨8罰球太少

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38

NBA／英國歌后愛黛兒傳喜訊！與詹皇經紀人富保羅結婚

英國歌后愛黛兒（Adele）2021年和NBA知名經紀人富保羅（Rich Paul）陷入熱戀，時常相約到湖人主場觀看詹姆斯（LeBron James）打球，如今多家外媒報導，愛黛兒近日在一場脫口秀表演

NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

在距離39歲進入倒數39天的湖人一哥詹姆斯（LeBron James），在今天與爵士之戰進帳17分後，生涯累積得分已經來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。