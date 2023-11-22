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NBA／英國歌后愛黛兒傳喜訊！與詹皇經紀人富保羅結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
愛黛兒(左)與富保羅(右)經常到湖人主場看球。 美聯社
愛黛兒(左)與富保羅(右)經常到湖人主場看球。 美聯社

英國歌后愛黛兒（Adele）2021年和NBA知名經紀人富保羅（Rich Paul）陷入熱戀，時常相約到湖人主場觀看詹姆斯（LeBron James）打球，如今多家外媒報導，愛黛兒近日在一場脫口秀表演中，承認與保羅結婚。

富保羅和詹姆斯很早就成為朋友，並建立合作關係，他2012年創立經紀公司「Klutch Sports」，目前旗下大咖球星包含詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、格林（Draymond Green）、楊恩（Trae Young）及拉文（Zach LaVine）等人。

上周末英國喜劇演員卡爾（Alan Carr）在美國舉辦單口喜劇表演，地點在私密場所舉行，只有75人能參加，有觀眾發文透露，「今晚我在洛杉磯觀看卡爾的喜劇表演，愛黛爾就坐在觀眾席上。卡爾問大家最近是否有人結婚，愛黛爾大喊『我結婚了』。」

富保羅今年2月和愛黛兒一起出席葛萊美獎頒獎典禮，愛黛兒左手無名指戴著鑽戒，當時他與富保羅結婚的傳聞就甚囂塵上，如今兩人傳出完婚消息，外界不覺得意外。

LeBron James 愛黛兒 湖人

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