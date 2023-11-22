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NBA／魔術防守超越灰狼登頂聯盟 教頭讚薩格斯能量感染全隊

聯合新聞網／ 綜合報導
薩格斯(後)防守能量感染魔術全隊。 美聯社
薩格斯(後)防守能量感染魔術全隊。 美聯社

魔術今天在主場以126：107擊敗暴龍隊，取得4連勝，並列東區第4。賽後防守效率超越灰狼隊，登上聯盟第1，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）和球員們一致讚揚後衛薩格斯（Jalen Suggs），在防守端注入活力。

薩格斯在2021年選秀會第5順位被魔術選中，同屆第8順位的隊友華格納（Franz Wagner）首季就成為球隊核心，他卻表現不如預期又受傷。本季薩格斯場均12.4分4.0籃板2.8助攻看似平庸，但在場上總是充滿活力，場均2.1次抄截聯盟第3。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）今天攻下25分，薩格斯得到18分4助攻2抄截，魔術製造暴龍全隊23次失誤，成為贏球關鍵。薩格斯賽後承認上半場太認真，「我不得不調整呼吸，花幾秒恢復。」

魔術總教練莫斯利透露，「薩格斯當時還為自己請求暫停，因為他打到筋疲力盡，結果下一波進攻他投進三分球，對方就喊暫停。他的能量真的會感染全隊，他願意毫不保留跑到球場任何地方，真是不可思議。」

魔獸後衛安東尼（Cole Anthony）也盛讚薩格斯，「我們顧好防守，為此感到驕傲。看見薩格斯在防守端這麼拼命，讓我也想拼命打球。」

魔術

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