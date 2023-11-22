聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／魔術防守超越灰狼登頂聯盟 教頭讚薩格斯能量感染全隊
魔術今天在主場以126：107擊敗暴龍隊，取得4連勝，並列東區第4。賽後防守效率超越灰狼隊，登上聯盟第1，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）和球員們一致讚揚後衛薩格斯（Jalen Suggs），在防守端注入活力。
薩格斯在2021年選秀會第5順位被魔術選中，同屆第8順位的隊友華格納（Franz Wagner）首季就成為球隊核心，他卻表現不如預期又受傷。本季薩格斯場均12.4分4.0籃板2.8助攻看似平庸，但在場上總是充滿活力，場均2.1次抄截聯盟第3。
魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）今天攻下25分，薩格斯得到18分4助攻2抄截，魔術製造暴龍全隊23次失誤，成為贏球關鍵。薩格斯賽後承認上半場太認真，「我不得不調整呼吸，花幾秒恢復。」
魔術總教練莫斯利透露，「薩格斯當時還為自己請求暫停，因為他打到筋疲力盡，結果下一波進攻他投進三分球，對方就喊暫停。他的能量真的會感染全隊，他願意毫不保留跑到球場任何地方，真是不可思議。」
魔獸後衛安東尼（Cole Anthony）也盛讚薩格斯，「我們顧好防守，為此感到驕傲。看見薩格斯在防守端這麼拼命，讓我也想拼命打球。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 詹姆斯3.9萬分史上第一人！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言