NBA／KD躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

近期處於2連勝的湖人隊今天在主場迎戰爵士隊，同時也是季中錦標賽小組賽最後一場，賽前距離生涯第3萬9千分只差5分的巨星詹姆斯（LeBron James），開賽不到5分鐘即用一顆三分球成功達陣，在詹姆斯寫

2023-11-22 14:22