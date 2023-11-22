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NBA／KD躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左)、杜蘭特(右)。 路透
布克(左)、杜蘭特(右)。 路透

太陽今天以120：107輕取拓荒者，拉出一波4連勝。球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下31分，生涯累積2萬7331分，超越傳奇名將海斯（Elvin Hayes），成歷史得分王第11名，距離第10名的馬龍（Moses Malone）只差78分。

談到打破紀錄，杜蘭特表示，「這些偉大球員建立標準，使NBA成為今天的樣子，能與這些人相提並論是一種榮譽，這很酷，我會繼續努力。」

今天是艾頓（Deandre Ayton）被交易到拓荒者後，首度在例行賽與太陽交手，他攻下18分8籃板，但正負值-33。布克受訪時盛讚艾頓的表現，「我有發現他今天打得特別努力，我給他一項挑戰，每場比賽都這樣打。」

諾基奇（Jusuf Nurkic）在艾頓交易案中來到太陽，他今天在第三節爆發，5投全中得到11分6籃板，表現可說是漸入佳境。諾基奇也解釋自己在太陽的定位，「我不會因為是主力球員就隨心所欲，人們需明白我來這裡做出犧牲，做好任何小事，只為了贏球。」

太陽 Devin Booker Kevin Durant Deandre Ayton Jusuf Nurkic

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