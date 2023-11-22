快訊

直播／黄珊珊拒再檢視民調 侯競辦出動4學者回應

民眾黨不分區出爐！雙黃領銜、沒有郭家軍 陳智菡也上榜

OpenAI「宮鬥」大逆轉！宣布奧特曼回鍋執行長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯以一記三分球晉身歷史首位3萬9千分球員。 美聯社
詹姆斯以一記三分球晉身歷史首位3萬9千分球員。 美聯社

近期處於2連勝的湖人隊今天在主場迎戰爵士隊，同時也是季中錦標賽小組賽最後一場，賽前距離生涯第3萬9千分只差5分的巨星詹姆斯（LeBron James），開賽不到5分鐘即用一顆三分球成功達陣，在詹姆斯寫歷史的帶動下，湖人全場火力大爆發，最終以131：99大勝，成功挺進季中錦標賽8強。

詹姆斯開賽來勢洶洶，先是空接得手，接下來兩罰機會都穩穩收下，首節剩下7分多鐘時，詹姆斯三分線外接獲戴維斯（Anthony Davis）的傳球，毫不猶豫直接拔起命中，成為歷史上首名達標3萬9000分的球員；此外今天詹姆斯三分球5投3中，順利超越卡特（Vince Carter）獨居歷史三分球排行榜第7。

總教練漢姆（Darvin Ham）稱詹姆斯的穩定過去21年來從沒變過，戴維斯受訪時也盛讚詹姆斯長青的頂尖身手，「他為我們做這一切，我們的工作就是幫助他命中投籃、組織進攻，甚至感覺不到他已經38歲了。」

湖人首節就展現極高氣勢取得15分領先，半場打完進一步擴大到21分，到了下半場火力依舊不斷線，全場沒有落後過，最多曾領先39分，最終以32分之差痛宰爵士，是本季贏最多分的一場，詹姆斯上場24分鐘就打卡下班，為明天背靠背對戰獨行俠隊伍做準備。

本場比賽湖人表現最亮眼的是戴維斯，他上場29分鐘以近8成命中率攻下26分、16籃板，詹姆斯和羅素（D'Angelo Russell）分別有17分、20分進帳，爵士則以尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）的18分為最佳。

收下3連勝後，湖人在季中錦標賽小組賽取得4勝0敗戰績，成功進入8強，球員們保底已有5萬美元獎金；同組戰績第2的太陽隊後續則要透過外卡戰決定是否有資格。

湖人 爵士 LeBron James Anthony Davis

延伸閱讀

NBA／父愛的力量！詹姆斯談賽季新高：兒子能在場邊太好了

NBA／最後時刻兩罰一中驚心動魄 詹姆斯：我是故意的

NBA／歐尼爾想在賭城當球隊老闆 無論有沒有詹姆斯

NBA／布魯克斯不後悔嗆詹皇 被比「too small」動作羞辱

相關新聞

NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀

近期處於2連勝的湖人隊今天在主場迎戰爵士隊，同時也是季中錦標賽小組賽最後一場，賽前距離生涯第3萬9千分只差5分的巨星詹姆斯（LeBron James），開賽不到5分鐘即用一顆三分球成功達陣，在詹姆斯寫

NBA／溜馬晉季中錦標賽8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇

溜馬隊今天與老鷹隊的進攻大戰中，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場37分16助攻5籃板3抄截的精彩演...

NBA／KD躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

太陽今天以120：107輕取拓荒者，拉出一波4連勝。球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下31分，生涯累積2萬7331分，超越傳奇名將海斯（Elvin Hayes），成歷史得分王第11名，距離

NBA／真的有被車撞過？76人前鋒烏布瑞恢復神速拚下週復出

76人帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季以底薪合約加盟76人，開季展現高效率，扮演球隊火力供輸重要一員，沒想到兩個禮拜前驚傳出車禍，事件當下原本稱「會缺席很長時間」，不過烏布瑞近期

NBA／太陽雙星砍59分 艾頓對老東家正負值-33拓荒者8連敗

拓荒者近期一勝難求，今天作客挑戰太陽，這是艾頓（Deandre Ayton）被太陽交易後，首度對決老東家。他雖攻下18分8籃板，但場上正負值-33。太陽雙星杜蘭特（Kevin Durant）和布克（D

NBA／馬克西關鍵時刻掉漆 葛蘭德32分率騎士OT險勝76人

騎士今天作客挑戰76人，球星米契爾（Donovan Mitchell）持續因傷缺陣，兩隊鏖戰到延長賽，馬克西（Tyrese Maxey）關鍵時刻上籃放槍，三分球又「肉包」，騎士終場以122：119險勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。