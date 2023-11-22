NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀
近期處於2連勝的湖人隊今天在主場迎戰爵士隊，同時也是季中錦標賽小組賽最後一場，賽前距離生涯第3萬9千分只差5分的巨星詹姆斯（LeBron James），開賽不到5分鐘即用一顆三分球成功達陣，在詹姆斯寫歷史的帶動下，湖人全場火力大爆發，最終以131：99大勝，成功挺進季中錦標賽8強。
詹姆斯開賽來勢洶洶，先是空接得手，接下來兩罰機會都穩穩收下，首節剩下7分多鐘時，詹姆斯三分線外接獲戴維斯（Anthony Davis）的傳球，毫不猶豫直接拔起命中，成為歷史上首名達標3萬9000分的球員；此外今天詹姆斯三分球5投3中，順利超越卡特（Vince Carter）獨居歷史三分球排行榜第7。
總教練漢姆（Darvin Ham）稱詹姆斯的穩定過去21年來從沒變過，戴維斯受訪時也盛讚詹姆斯長青的頂尖身手，「他為我們做這一切，我們的工作就是幫助他命中投籃、組織進攻，甚至感覺不到他已經38歲了。」
湖人首節就展現極高氣勢取得15分領先，半場打完進一步擴大到21分，到了下半場火力依舊不斷線，全場沒有落後過，最多曾領先39分，最終以32分之差痛宰爵士，是本季贏最多分的一場，詹姆斯上場24分鐘就打卡下班，為明天背靠背對戰獨行俠隊伍做準備。
本場比賽湖人表現最亮眼的是戴維斯，他上場29分鐘以近8成命中率攻下26分、16籃板，詹姆斯和羅素（D'Angelo Russell）分別有17分、20分進帳，爵士則以尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）的18分為最佳。
收下3連勝後，湖人在季中錦標賽小組賽取得4勝0敗戰績，成功進入8強，球員們保底已有5萬美元獎金；同組戰績第2的太陽隊後續則要透過外卡戰決定是否有資格。
▪ 艾頓被交易後首次對決太陽正負值僅-33！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言