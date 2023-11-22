NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀

近期處於2連勝的湖人隊今天在主場迎戰爵士隊，同時也是季中錦標賽小組賽最後一場，賽前距離生涯第3萬9千分只差5分的巨星詹姆斯（LeBron James），開賽不到5分鐘即用一顆三分球成功達陣，在詹姆斯寫歷史的帶動下，湖人全場火力大爆發，最終以131：99大勝，成功挺進季中錦標賽8強。

詹姆斯開賽來勢洶洶，先是空接得手，接下來兩罰機會都穩穩收下，首節剩下7分多鐘時，詹姆斯三分線外接獲戴維斯（Anthony Davis）的傳球，毫不猶豫直接拔起命中，成為歷史上首名達標3萬9000分的球員；此外今天詹姆斯三分球5投3中，順利超越卡特（Vince Carter）獨居歷史三分球排行榜第7。

A HISTORIC NIGHT FOR THE KING 👑



LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39K career points! pic.twitter.com/FoDyVbIDaV — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年11月22日

LeBron James SURPASSES Vince Carter for 7TH ALL-TIME in threes! 🔥 pic.twitter.com/hhQjrGuZ5L — Basketball Forever (@bballforever_) 2023年11月22日

總教練漢姆（Darvin Ham）稱詹姆斯的穩定過去21年來從沒變過，戴維斯受訪時也盛讚詹姆斯長青的頂尖身手，「他為我們做這一切，我們的工作就是幫助他命中投籃、組織進攻，甚至感覺不到他已經38歲了。」

湖人首節就展現極高氣勢取得15分領先，半場打完進一步擴大到21分，到了下半場火力依舊不斷線，全場沒有落後過，最多曾領先39分，最終以32分之差痛宰爵士，是本季贏最多分的一場，詹姆斯上場24分鐘就打卡下班，為明天背靠背對戰獨行俠隊伍做準備。

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF — NBA (@NBA) 2023年11月22日

本場比賽湖人表現最亮眼的是戴維斯，他上場29分鐘以近8成命中率攻下26分、16籃板，詹姆斯和羅素（D'Angelo Russell）分別有17分、20分進帳，爵士則以尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）的18分為最佳。

收下3連勝後，湖人在季中錦標賽小組賽取得4勝0敗戰績，成功進入8強，球員們保底已有5萬美元獎金；同組戰績第2的太陽隊後續則要透過外卡戰決定是否有資格。