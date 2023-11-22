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NBA／溜馬晉季中錦標賽8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溜馬哈利伯頓今天攻下37分16助攻5籃板3抄截，教頭大讚他就像獨行俠的唐西奇。 路透
溜馬哈利伯頓今天攻下37分16助攻5籃板3抄截，教頭大讚他就像獨行俠的唐西奇。 路透

溜馬隊今天與老鷹隊的進攻大戰中，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場37分16助攻5籃板3抄截的精彩演出，以157：152險勝老鷹，成為首支晉級季中錦標賽8強賽的隊伍，哈利伯頓直言，能夠贏下這關鍵一勝讓他們感到相當雀躍。

NBA今年首度舉行季中錦標賽，其中6個分組的第一名將能直接晉級到8強賽，前兩支晉級球隊也在今天出爐，其中溜馬在與老鷹之戰以5分差距取勝後，成為首支晉級8強球隊，湖人隊以32分差距擊敗爵士隊後，同樣搶下8強席次。

溜馬、老鷹之戰，雙方也上演激烈的進攻大戰，合計攻下309分創下本賽季單場新高，共有13名球員得分上雙，5名球員得分在20分以上，溜馬中鋒透納（Myles Turner）直言，這是他生涯不曾遇過的狀況，「雖然我見證這個聯盟的許多變化，但今天我們兩隊合計拿下309分，真是太誇張了。」

溜馬一哥哈利伯頓攻下37分16助攻，幫助球隊搶下首張季中錦標賽8強門票，他說：「能夠搶下一個名額感覺真的很棒，我們已經做好準備，在8強賽開打前還有幾場比賽，必須先處理好眼前的問題，最終當然希望能贏得冠軍，這一定會很棒。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「有些球員是有能力透過傳球帶給隊友信心，像是基德（Jason Kidd）、唐西奇（Luka Doncic）就做過這些事，現在我看到哈利伯頓也正在做一樣的事情。」

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