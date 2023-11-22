NBA／真的有被車撞過？76人前鋒烏布瑞恢復神速拚下週復出
76人帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季以底薪合約加盟76人，開季展現高效率，扮演球隊火力供輸重要一員，沒想到兩個禮拜前驚傳出車禍，事件當下原本稱「會缺席很長時間」，不過烏布瑞近期復原狀況神速，主帥諾斯（Nick Nurse）甚至稱下週就有機會復出。
根據報導，烏布瑞稱當時在住家附近走路遭飛來橫禍，駕駛還肇事逃逸，此次意外導致他肋骨斷裂，臀部跟腿部也都有撕裂傷或瘀青，不過這件事後續調查時被檢警發現疑點重重，因為警方目前找不到任何意外現場的監視器錄像，事發地點附近的員工也告訴媒體，監控影像並沒有拍到意外過程。
此外，烏布瑞肋骨骨折後3天就重返球隊訓練，復原進度大幅超前這點也引人疑竇，不過76人總教練諾斯力挺子弟兵清白，「指控烏布瑞編造故事對他而言不太公平，他是我們的球員，我們會支持他，我也是如此，我沒有理由去懷疑他。」
諾斯也提到，以烏布瑞近期練習的狀況，「可能有機會」下個禮拜回歸，目前他已缺席連續5場比賽，「我們還無法確定他在碰撞訓練時的身體狀況，但我想我們很接近下週的時間表，我們會再給他多幾天的時間，希望是幾天，而不是幾個禮拜。」
本季烏布瑞出賽8場，場均可以貢獻16.3分、5.1籃板，投籃命中率及三分球命中率都寫下生涯新高。
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