快訊

OpenAI董事會開除奧特曼犯兩大忌 Google恐趁勢超車？

黑金、桃色風波 賴清德切割沒用 民進黨南台灣鐵塔生鏽

桃園新宿車站廣告是日本人設計！觀旅局長：和3D貓同製作公司

NBA／太陽雙星砍59分 艾頓對老東家正負值-33拓荒者8連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)攻下18分8籃板。 美聯社
艾頓(左)攻下18分8籃板。 美聯社

拓荒者近期一勝難求，今天作客挑戰太陽，這是艾頓（Deandre Ayton）被太陽交易後，首度對決老東家。他雖攻下18分8籃板，但場上正負值-33。太陽雙星杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）合砍59分，終場以120：107輕取拓荒者。太陽打出4連勝；拓荒者則吞下8連敗。

艾頓首節展現積極度，得到12分，並搶下4顆進攻籃板。不過杜蘭特6投6中攻進14分，助太陽首節就取得13分領先。第二節拓荒者替補長人瑞斯（Duop Reath）飆進10分，拓荒者一度扳平比分，太陽主力球員回到場後，才又要回5分領先。

第三節杜蘭特和布克聯手攻下20分，將分差擴大到雙位數。儘管太陽勝券在握，末節仍讓主力球員上場，穩穩收下勝利。

杜蘭特全場攻下31分9助攻，布克拿到28分6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）砍進18分12籃板。拓荒者除了艾頓外，葛蘭特（Jerami Grant）攻進全隊最高的26分6助攻，波格登（Malcolm Brogdon）則得到19分5助攻。

太陽 拓荒者 Deandre Ayton Kevin Durant Devin Booker

相關新聞

NBA／四節309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵三分助溜馬捕鷹

溜馬和老鷹今天上演史詩級進攻大戰，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場攻下37分16助攻，加上希爾德（Buddy Hield）的致勝三分球，終場以157：152獲勝，順利從季中錦

NBA／布魯克斯稱自己是灰熊的前女友 教頭：我結婚10年了

布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季離開待了6季的灰熊隊，和火箭隊簽下4年8000萬美元合約。火箭明天將在主場迎戰灰熊，這是他首度對決老東家。 火箭近期吞下客場3連敗，不過戰績6勝6敗，

NBA／馬克西關鍵時刻掉漆 葛蘭德32分率騎士OT險勝76人

騎士今天作客挑戰76人，球星米契爾（Donovan Mitchell）持續因傷缺陣，兩隊鏖戰到延長賽，馬克西（Tyrese Maxey）關鍵時刻上籃放槍，三分球又「肉包」，騎士終場以122：119險勝

NBA／真的有被車撞過？76人前鋒烏布瑞恢復神速拚下週復出

76人帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）休賽季以底薪合約加盟76人，開季展現高效率，扮演球隊火力供輸重要一員，沒想到兩個禮拜前驚傳出車禍，事件當下原本稱「會缺席很長時間」，不過烏布瑞近期

NBA／太陽雙星砍59分 艾頓對老東家正負值-33拓荒者8連敗

拓荒者近期一勝難求，今天作客挑戰太陽，這是艾頓（Deandre Ayton）被太陽交易後，首度對決老東家。他雖攻下18分8籃板，但場上正負值-33。太陽雙星杜蘭特（Kevin Durant）和布克（D

NBA／火力全開！湯普森談本季首獲20分：手感會校正回歸

勇士隊今天以121：116擊敗火箭隊，總算終止近期6連敗，除了一哥柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高32分，另一「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）也攻下本季新高20分，談到低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。