NBA／太陽雙星砍59分 艾頓對老東家正負值-33拓荒者8連敗
拓荒者近期一勝難求，今天作客挑戰太陽，這是艾頓（Deandre Ayton）被太陽交易後，首度對決老東家。他雖攻下18分8籃板，但場上正負值-33。太陽雙星杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）合砍59分，終場以120：107輕取拓荒者。太陽打出4連勝；拓荒者則吞下8連敗。
艾頓首節展現積極度，得到12分，並搶下4顆進攻籃板。不過杜蘭特6投6中攻進14分，助太陽首節就取得13分領先。第二節拓荒者替補長人瑞斯（Duop Reath）飆進10分，拓荒者一度扳平比分，太陽主力球員回到場後，才又要回5分領先。
第三節杜蘭特和布克聯手攻下20分，將分差擴大到雙位數。儘管太陽勝券在握，末節仍讓主力球員上場，穩穩收下勝利。
杜蘭特全場攻下31分9助攻，布克拿到28分6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）砍進18分12籃板。拓荒者除了艾頓外，葛蘭特（Jerami Grant）攻進全隊最高的26分6助攻，波格登（Malcolm Brogdon）則得到19分5助攻。
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