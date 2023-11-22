NBA／四節309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵三分助溜馬捕鷹

溜馬和老鷹今天上演史詩級進攻大戰，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場攻下37分16助攻，加上希爾德（Buddy Hield）的致勝三分球，終場以157：152獲勝，順利從季中錦標賽A組脫穎而出。

老鷹上半場狂轟86分，溜馬也不妨多讓攻進73分。第三節溜馬火力大爆發，打出46：28攻勢逆轉戰局，末節戰局膠著，希爾德最後1分鐘飆進關鍵三分，老鷹最後一波攻勢落後3分，後衛墨瑞（Dejounte Murray）卻帶球往前衝，進攻遭到阻擋，溜馬搶到球後往前場傳，希爾德再刷2分，鎖定勝利。

HUGE THREE BY BUDDY HIELD 🔥



Pacers lead by 3 in a WILD game 🍿pic.twitter.com/9Ja1w0buVe — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年11月22日

哈利柏頓全場18投11中，包含9顆三分球，得到37分16助攻3抄截。希爾德三分球6投6中，進帳24分。溜馬團隊命中率破6成，共投進22顆三分球。

老鷹團隊命中率剛好6成，當家球星楊恩（Trae Young）砍下38分8助攻3抄截，墨瑞得到28分5助攻，板凳暴徒波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則挹注26分。