NBA／四節309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵三分助溜馬捕鷹
溜馬和老鷹今天上演史詩級進攻大戰，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場攻下37分16助攻，加上希爾德（Buddy Hield）的致勝三分球，終場以157：152獲勝，順利從季中錦標賽A組脫穎而出。
老鷹上半場狂轟86分，溜馬也不妨多讓攻進73分。第三節溜馬火力大爆發，打出46：28攻勢逆轉戰局，末節戰局膠著，希爾德最後1分鐘飆進關鍵三分，老鷹最後一波攻勢落後3分，後衛墨瑞（Dejounte Murray）卻帶球往前衝，進攻遭到阻擋，溜馬搶到球後往前場傳，希爾德再刷2分，鎖定勝利。
哈利柏頓全場18投11中，包含9顆三分球，得到37分16助攻3抄截。希爾德三分球6投6中，進帳24分。溜馬團隊命中率破6成，共投進22顆三分球。
老鷹團隊命中率剛好6成，當家球星楊恩（Trae Young）砍下38分8助攻3抄截，墨瑞得到28分5助攻，板凳暴徒波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）則挹注26分。
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