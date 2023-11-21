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中職／看擴編可選名單有心動 雄鷹也不排除補強FA
台鋼雄鷹隊將在28日進行第二波擴編選秀挑選名單，今天已經確認各隊18人保護名單，領隊劉東洋坦言有幾隊可選名單看起來滿有吸引力，看了有一點動心。
雄鷹第二次擴編選秀，5隊已在今天繳交18人保護名單，28日將公布雄鷹挑選的選手名單，劉東洋今天出席年度頒獎典禮，接受媒體訪問談到對各隊名單的看法。
「有的球隊名單滿有吸引力。」劉東洋表示，是哪幾隊不方便透露，但有看到一些人選不錯，值得回去好好討論，也還要再看隊形需求。
他指出，有兩個挑選方向，一個是看守備位置，一個是單純選好的選手，「畢竟球隊還在構建當中，應該是會往好的選手機會比較高。」
此外，今年目前已有鄭凱文、陳俊秀、劉時豪遞交行使自由球員權利，是否進入雄鷹補強雷達？劉東洋表示，先等擴編選秀完成，再針對需求來考慮，他坦言：「並不排除」。
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