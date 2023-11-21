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NBA／火力全開！湯普森談本季首獲20分：手感會校正回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森今晚攻下賽季新高20分，幫助球隊中止連敗。 美聯社
湯普森今晚攻下賽季新高20分，幫助球隊中止連敗。 美聯社

勇士隊今天以121：116擊敗火箭隊，總算終止近期6連敗，除了一哥柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高32分，另一「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）也攻下本季新高20分，談到低迷許久的開季，湯普森在受訪時表示平常心，因為手感遲早會回來。

湯普森本季場均僅14分、命中率4成都是10年來新低，引以為傲的三分命中率更是跌到只有3成3，貧弱的火力讓柯瑞時常要獨力支撐全隊的進攻，也替湯普森季末續約增添難度，已經連續7個賽季得分超過20的他，本季直到第13場比賽得分才首度破20。

湯普森今天16投7中，包含三分球11投5中，摘下20分、3籃板、3助攻，「希望能打開許多封閉的開關，好的投籃感覺總是很不賴，很高興今晚投進了一些球，儘管我覺得我能投進更多，但至少這些投籃看起來很不錯。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）前陣子談到進攻主力的集體低迷時，不斷對外表示耐心，並提到會等待會有所回報，繼上場維金斯（Andrew Wiggins）攻下本季新高31分後，湯普森今天的20分也是本季最佳表現，「我認為湯普森進攻上更有耐性，每個人都在告訴他，總會將手感帶回來球隊，這就是今晚發生的事。」

面對開季至今的低潮與來自外界的質疑，湯普森始終保持信心，曾對外宣稱將「火力全開」的他，本場比賽展露復甦跡象，「我曾有過單節拿的分數比今天整晚還多，所以對此很平常心，因為我知道手感會校正回歸，所以只需要順其自然，在場上盡情享受。」

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