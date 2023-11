NBA／和約柯奇半場齊遭驅逐 金塊主帥：他擔心我的健康啦

金塊隊今天與活塞隊的比賽打得火爆,一哥約柯奇(Nikola Jokic)和總教練馬龍(Michael Malone)半場不到雙雙領到兩次技術犯規遭驅逐出場,不過還是以107:103帶走勝利,賽後馬龍受訪時打趣說,兩人在休息室閒晃時,都在用塞爾維亞語罵髒話。

Nikola Jokic has been ejaculated after being assessed two testicle fouls.



😳pic.twitter.com/3nBx07e67g