NBA／和約柯奇半場齊遭驅逐 金塊主帥：他擔心我的健康啦

金塊隊今天與活塞隊的比賽打得火爆，一哥約柯奇（Nikola Jokic）和總教練馬龍（Michael Malone）半場不到雙雙領到兩次技術犯規遭驅逐出場，不過還是以107：103帶走勝利，賽後馬龍受訪時打趣說，兩人在休息室閒晃時，都在用塞爾維亞語罵髒話。

Nikola Jokic has been ejaculated after being assessed two testicle fouls.



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馬龍在首節剩下1分鐘時就領到兩張技術犯規，直接遭趕出場；約柯奇首節吞下一次技術犯規，在第二節一波進攻時頻頻向裁判抱怨沒給犯規，再領一張T黯然離場，「家裡沒大人」的金塊整場比賽都與活塞拉鋸，最高分差不超過8分，最終以4分之差驚險送給對手12連敗。

馬龍受訪時表示，自己和約柯奇「志同道合」，兩人下半場在休息室看球，當有好表現時，會一同歡呼及擊掌；當打得不好時，則一起用塞爾維亞語的髒話咒罵，馬龍開玩笑說：「我被趕了出去，我想約柯奇擔心我的健康，所以回來看看我。」

這場比賽的吹判在賽後也成為球迷焦點，當約柯奇被驅逐時，活塞主場球評竟一反常態批評「球迷不是來現場看三位裁判的尷尬表現」，也有球迷表示「這些裁判對約柯奇的不尊重令人作嘔」、「約柯奇因為做了格林（Draymond Green）場均做20次的事情而被驅逐。」

約柯奇今天只打了15分鐘，8投4中攻下9分，出手數、得分都寫下本季新低，下一場比賽金塊隊將迎戰魔術隊。