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NBA／柯瑞出場時間登勇士隊史第一 柯爾解釋打滿第四節原因
柯瑞（Stephen Curry）今天上場35分鐘砍下32分，幫助勇士主場以121：116力克火箭，中止近期6連敗。柯瑞生涯累積上場30730分鐘，超越名將舍蒙德（Nate Thurmond），成為勇士隊史上場時間最多的球員。
現年35歲的柯瑞狀態仍維持高檔，本季場均命中5.5顆三分球，如果保持這進度，將打破自己在2020-21賽季創下的紀錄。
柯瑞今天第四節打滿12分鐘，贏球後高舉雙手慶祝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「球隊在這個階段，需要贏下一場比賽，這是今晚的重點，也是為什麼讓柯瑞打滿第四節。」
今天的勝利只是勇士本季主場第2勝，柯瑞賽後直言，「有段時間離開球場時，未感受到這種好氣氛。我們確實很需要這場勝利。」多年戰友湯普森（Klay Thompson）擺脫陰霾，攻下本季新高20分，對此柯瑞表示，「他有能力投進任何球，特別是那些好看的出手動作，他不會失去信心。」
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