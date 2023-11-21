NBA／父愛的力量！詹姆斯談賽季新高：兒子能在場邊太好了

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）昨日對戰火箭隊的比賽中狂砍本季新高37分，率隊以105：104險勝，本季詹姆斯多項命中率創下生涯最高，賽後受訪時他也高興的說，兒子布朗尼（Bronny James）能夠健康出現在球場邊真是太好了。

「詹皇」大兒子布朗尼這個夏天升上南加州大學，原先預計投入2024年NBA選秀，挑戰和父親同場打球的成就，沒想到卻在暑假練球時一度傳出心臟驟停被送急診，後續經檢查發現是先天心臟缺陷所致，因此至今尚未迎來大學首次亮相。

不過根據詹姆斯所說，對布朗尼的恢復狀況十分樂觀，而他昨天也在賽前加入南加大熱身，是心臟驟停後首次，後續則趕往湖人主場，見證父親改寫本季分數新高。

詹姆斯提到，看見布朗尼到場邊觀戰，對自己起了激勵的作用，促使自己進一步提升場上狀態，「布朗尼出現在場邊真是太好了......能夠看見他掛著笑容，每個家中有大學生的家長都知道，你知道可能會一兩周見不到他們，然後他們會出現在家裡洗衣服、等待溫暖的飯菜，見到他讓我感到超級開心。」

昨日賽後，詹姆斯在歷史抄截排行榜躍上第8名，且命中率、真實命中率、兩分球命中率都是生涯新高，絲毫未見老態，「我不知道為何自己能打那麼多年，就是努力挑戰極限，看看我能把紀錄推進到多遠，這是我跟時間的對決，我想改變去年開始外界的退化評價。」