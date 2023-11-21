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NBA／替補出擊快艇連勝 衛斯特布魯克：做有利球隊的事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

快艇隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）近兩場比賽改以替補身分上陣後，球隊卻終止6連敗並拉出2連勝，今天攻下10分外帶6助攻幫助球隊擊敗馬刺隊後，衛斯特布魯克強調，只是想要做有利於球隊取勝的事。

快艇在今年開季交易來哈登（James Harden）組成「四星連線」後，一度苦吞6連敗，不過在前一場與火箭之戰衛斯特布魯克向總教練泰隆魯（Tyronn Lue）自請轉為板凳後，快艇隨即收到成效順利止敗，今天與馬刺之戰更是沿用相同的陣容，最終以25分差距大勝對手。

在這兩場比賽中，儘管衛斯特布魯克的上場時間受到小幅壓縮，不過在今天與馬刺之戰他在上場的25分鐘內就拿下10分6助攻3抄截，在場上的影響力依舊，且還讓快艇的第二陣容變得更具侵略性。

對於轉打替補後是否有做出改變，衛斯特布魯克則說：「實際上我也不太確定，上場我就是做一些有利於球隊的事情，來幫助球隊搶下勝利，大概就是這樣，我們的最終目標就是贏下比賽，這就是我全部能做的事情。」

事實上衛斯特布魯克的犧牲包括總教練泰隆魯與三名球星隊友全都看在眼裡，在前一場球隊擊敗火箭止敗後，喬治和哈登就都曾讚賞衛斯特布魯克的退讓，是球隊開始發生變化的主因。

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