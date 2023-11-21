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NBA／23次出手僅錯失3球 安戴托昆波42分再創紀錄之夜

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
字母哥以誇張的23投20中、猛轟42分，外帶13籃板8助攻，率領公鹿以142：129輕取巫師隊。 路透
字母哥以誇張的23投20中、猛轟42分，外帶13籃板8助攻，率領公鹿以142：129輕取巫師隊。 路透

近期手感火燙的公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），繼前一場面對獨行俠隊拿下40分15籃板後，今天再以誇張的23投20中、猛轟42分，外帶13籃板8助攻，率領公鹿以142：129輕取巫師隊，創下聯盟近40年首見紀錄。

本賽季在里拉德（Damian Lillard）加盟後，將更多進攻圍繞在油漆區內的安戴托昆波，賽季開打至今都維持著進攻端的高效率，繼日前與溜馬隊之戰以25投19中的7成6命中率拿下54分，以及前一場與獨行俠之戰以26投18中拿下40分後，今天索性放棄所有三分球投射，全場出手23次都是兩分球，並命中誇張的20球，拿下42分。

根據統計數據，安戴托昆波成為聯盟近40年首位以超過8成5命中率拿下40分10籃板5助攻的球員，也是1983年堪薩斯國王隊伍德森（Mike Woodson）面對火箭隊24投22中拿下48分以來，單場出手20次以上的最高命中率。

這一勝也幫助公鹿拉出一波5連勝，擺脫開季的低迷表現，戰績逐步追上在東區領先的塞爾蒂克、76人隊；至於連敗不止的巫師，波爾（Jordan Poole）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）雙星分別攻下30分和22分13籃板表現最佳，甚至前3節還與公鹿拉鋸，不過最終仍是在第4節擋不住公鹿猛攻，以13分差距吞下6連敗。

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