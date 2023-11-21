NBA／約柯奇只打15分鐘就被驅逐 活塞仍不敵金塊苦吞12連敗
賽前11連敗的活塞隊今天在主場迎戰衛冕軍金塊，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）第二節就被驅逐出場，對比賽局勢造成重大影響，不過金塊仍以107：103險勝，賞給活塞12連敗。
約柯奇昨天面對騎士隊陷入犯規麻煩，金塊最終不敵騎士苦吞客場4連敗。今天「背靠背」作客活塞，約柯奇首節就吞下1次技術犯規，總教練馬龍（Michael Malone）則吞2次技術犯規先被驅逐出場。
第二節尾聲，約柯奇在一波進攻頻頻攤手向裁判示意被犯規，結果裁判吹他技術犯規，只能黯然離場。金塊少了進攻核心後打得相當辛苦，不過活塞關鍵時刻熄火，最後11秒金塊靠著傑克森（Reggie Jackson）2罰全中，鎖定勝利。
約柯奇只打15分鐘，留下9分5籃板5助攻數據。傑克森攻下全隊最高的21分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）進帳20分，小波特（Michael Porter Jr.）攻進14分11籃板。活塞方面，狀元康寧漢（Cade Cunningham）表現最佳，得到27分9助攻3抄截。
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