快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

NBA／波爾表現不如勇士時期 傳巫師不認為他是建隊基石

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾被交易到巫師後，成績反而不如勇士時期。 法新社
波爾被交易到巫師後，成績反而不如勇士時期。 法新社

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，退役球星賈奈特（Kevin Garnett）看好他成為下一個哈登（James Harden），沒想到預計擁有無限開火權的波爾表現不如預期，知名記者史坦（Marc Stein）更表示，巫師不認為波爾是建隊基石。

巫師開季至今2勝10敗，東區倒數第2。波爾本季出賽12場，平均上場28.9分鐘反而比上季少，攻下15.5分2.5籃板3.7助攻，投籃命中率僅39.2%，三分球命中率27.8%，都不如勇士時期打出的成績。

日前他還被鏡頭捕捉到，暫停期間不聽教練交代戰術，只顧著聊天。隊友好心提醒時，他疑似還回嗆對方，「這是我的球隊」，這段畫面流出後引發廣大球迷批評。

根據史坦報導，波爾不一定會長期留在巫師，因為管理層不認為他是建隊基石，交易他是為了重建交易價值，盼未來用他換取更多籌碼。

巫師 Jordan Poole

相關新聞

NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭

湖人先前作客火箭主場，在沒有戴維斯（Anthony Davis）的情況下被打爆。今天回到自家主場，詹姆斯（LeBron James）狂砍37分，包含一記關鍵罰球，帶領球隊以105：104擊落火箭，近6

NBA／0.9秒三分犯規改判！杜蘭特轟39分率太陽2OT險勝爵士

太陽今天作客爵士陷入苦戰，鏖戰到二度延長，最後0.9秒太陽取得3分領先，馬卡南（Lauri Markkanen）翻身出手三分球，裁判第一時間吹杜蘭特（Kevin Durant）打手犯規，太陽挑戰判決，

NBA／拉文拒訪推開女工作人員 傳公牛教頭和管理層都不滿

公牛昨天在主場逆轉擊敗熱火，賽後拉文（Zach LaVine）推開女工作人員引發質疑，他賽後解釋自己沒有生氣，但公牛記者考利（Joe Cowley）指出，球團對拉文的行為不高興。 熱火開局打出2

NBA／準大三元率76人痛宰籃網 安比德歸功防守

在安比德（Joel Embiid）飆出準大三元的32分12籃板9助攻帶領之下，搭配馬克西（Tyrese Maxey）與梅爾頓（De'Anthony Melton）的帶刀護衛，76人全場最多領先達27分

NBA／最後時刻兩罰一中驚心動魄 詹姆斯：我是故意的

洛杉磯湖人今天在主場迎戰來訪的休士頓火箭，靠著詹姆斯攻下本季新高的37分，包括終場前1.9秒的關鍵罰球，終場湖人就以10...

NBA／波爾表現不如勇士時期 傳巫師不認為他是建隊基石

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，退役球星賈奈特（Kevin Garnett）看好他成為下一個哈登（James Harden），沒想到預計擁有無限開火權的波爾表現不如預期，知名記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。