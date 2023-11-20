NBA／波爾表現不如勇士時期 傳巫師不認為他是建隊基石
波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，退役球星賈奈特（Kevin Garnett）看好他成為下一個哈登（James Harden），沒想到預計擁有無限開火權的波爾表現不如預期，知名記者史坦（Marc Stein）更表示，巫師不認為波爾是建隊基石。
巫師開季至今2勝10敗，東區倒數第2。波爾本季出賽12場，平均上場28.9分鐘反而比上季少，攻下15.5分2.5籃板3.7助攻，投籃命中率僅39.2%，三分球命中率27.8%，都不如勇士時期打出的成績。
日前他還被鏡頭捕捉到，暫停期間不聽教練交代戰術，只顧著聊天。隊友好心提醒時，他疑似還回嗆對方，「這是我的球隊」，這段畫面流出後引發廣大球迷批評。
根據史坦報導，波爾不一定會長期留在巫師，因為管理層不認為他是建隊基石，交易他是為了重建交易價值，盼未來用他換取更多籌碼。
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