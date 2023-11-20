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NBA／最後關鍵攻守險勝灰熊 波爾辛吉斯：我們沒有輕敵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯的灌籃突破比賽僵局。 美聯社
波爾辛吉斯的灌籃突破比賽僵局。 美聯社

面對缺兵少將戰力大幅下滑的灰熊，全聯盟戰績最佳的塞爾蒂克卻是在客場遭遇強硬抵抗，一直糾纏到第四節剩下1分01秒才靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的關鍵灌籃突破僵局，最終以102比100驚險勝出。塞爾蒂克達成6連勝，戰績仍居聯盟之冠。

除了致勝灌籃外，波爾辛吉斯還在灰熊最後一波攻勢中直接封下威廉斯（Ziaire Williams）的出手。這場比賽他13投9中拿下全隊最高26分，外加8籃板6阻攻，也是他加入波士頓之後的單場最多阻攻表現。

「我認為我們沒有輕敵，我們只是有點失去專注力，」波爾辛吉斯說，「雙方都打得十分努力，想贏下比賽。但我們最終堅持了下來。我們今天沒打出最好的表現，最後我們還是很開心能拿到勝利。」

「我們知道這場比賽一定要贏下來，所以大家都在努力控制自己的情緒，無論被吹了多少犯規，大家都很努力去保持心情的平靜，我們最終做到了。」波爾辛吉斯生涯共12次單場至少送出6次阻攻，其中有4次都是對上灰熊。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也表示，「我們並沒有掉以輕心，但我認為他們確實比我們打得要更努力。我們今天只是稍微幸運了一點，這場比賽我們犯了很多錯誤。」

泰托姆（Jayson Tatum）拿到20分9籃板5助攻，但出現多達8次失誤，布朗（Jaylen Brown）則是手感不理想，16投5中，獲得12分6籃板3助攻2抄截2阻攻。

灰熊的貝恩（Desmond Bane）砍進7顆三分球，得到30分8助攻；艾爾達瑪（Santi Aldama）28分12籃板6助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）17分8籃板。

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