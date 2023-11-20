NBA／歐尼爾想在賭城當球隊老闆 無論有沒有詹姆斯

F1（一級方程式賽車）睽違40年重返「賭城」拉斯維加斯，上周末許多演藝名人及各界球星都共襄盛舉，包含前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）。他受訪時直言，希望未來擁有NBA球隊，無論湖人巨星詹姆斯（LeBron James）是否合資。

NBA總裁席佛（Adam Silver）曾透露如果2025年完成新轉播權合約，聯盟考慮擴張，拉斯維加斯和西雅圖被外界視為首選。歐尼爾先前表示想擁有自己的球隊，不打算與他人合作，而詹姆斯也曾表態，想在拉斯維加斯經營球隊。

不過歐尼爾上周在賭城受訪時態度軟化，他表示，「如果有NBA球隊來到這裡，我絕對要參與其中，無論有沒有詹姆斯，我都想參與球隊。」

歐尼爾退休後經營副業有成，曾經是國王隊股東，據傳目前資產超過4億美元。他受訪時自曝有意經營各式球隊，「美式足球有可能，籃球是肯定的，不會是棒球。老闆有2種類型，一種是只想炫耀資產；而我喜歡當做決定的投資者，我希望能參與決策過程。」

拉斯維加斯近年受到各職業聯盟歡迎，迎來NHL（冰球）黃金騎士隊、NFL（美式足球）拉斯維加斯突襲者隊、WNBA拉斯維加斯王牌隊及F1大獎賽，MLB運動家隊也確定搬到賭城。