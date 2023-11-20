NBA／最後時刻兩罰一中驚心動魄 詹姆斯：我是故意的

洛杉磯湖人今天在主場迎戰來訪的休士頓火箭，靠著詹姆斯（LeBron James）攻下本季新高的37分，包括終場前1.9秒的關鍵罰球，終場湖人就以105比104險勝火箭。

在這場比賽開打前，詹姆斯看到一則IG上寫著「自從2018年詹姆斯加盟湖人後，已經有108場比賽得分超過30分」，沒想到詹姆斯自己還留言自嘲「我不是只是來拍電影而已？」

前一次雙方交手湖人以34分慘敗，今天雙方再度對決則是鏖戰到最後一刻。終場前24秒湖人里夫斯（Austin Reaves）投進大號三分球，幫助球隊以103比100領先。

原本以為大勢底定，沒想到火箭森根（AlperenSengun）連續2次籃下強攻得手，加上里夫斯2罰1中，讓雙方在終場前4秒又戰成104平手。

湖人暫停過後將球發給詹姆斯強攻籃下造成犯規，終場前1.9秒詹姆斯2罰1中，已經沒有暫停的火箭只能將球丟到中場孤注一擲超大號三分球，但卻連籃框都沒碰到。

賽後詹姆斯受訪時先開玩笑說，我就是知道對手沒暫停了才故意罰進1球就夠了，但隨後他正經的說：「我當然希望2球都罰進，但對手確實沒暫停了，所以能罰進1球，我也很開心。」

儘管本季才進行13場比賽，但年底就要滿39歲的詹姆斯，今年只有1場投籃命中率低於5成，平均命中率58.6%創生涯新高，平均得分26.4也排在全聯盟第11名。

里夫斯也對詹姆斯的表現大為稱讚，他賽後受訪時說道：「我每天都在提醒他已經老了，他每天都要和時間老爸（Father Time）對抗，我想世界上大概只有布雷迪（Tom Brady）能跟他一樣。」