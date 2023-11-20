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NBA／活塞苦吞11連敗 網友狂酸：幸好NBA沒有升降級制

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
活塞重建核心康寧漢(右)。 路透社
活塞重建核心康寧漢(右)。 路透社

活塞今天又在客場以29分之差慘敗給暴龍，苦吞11連敗，目前戰績也以2勝12敗在聯盟墊底；考量到季前才剛用天價延攬前太陽主帥威廉斯（Monty Williams），活塞這批年輕球員顯然還沒找到脫離連敗陰霾的成長軌道。

甚至還有網友忍不住在社群狂酸活塞的現狀，調侃他們運氣還不錯，因為NBA沒有球隊的升降級制度，不然早就被踢出聯盟了。「活塞可以被挪去發展聯盟嗎？我是認真問的。」

談到球隊看似無止盡的連敗之路，康寧漢（Cade Cunningham）表示這是難以接受的。「我們是聯盟中最年輕的球隊，本來應該對任何一件事都要展現努力競爭的態度，這真的是一件值得商榷的事情，我們的競爭性到底如何？當我們早上醒來的時候，我們應該說，我們要去球場上競爭，這是我和史都華（Isaiah Stewart）想要表達的。」

康寧漢說，「我們必須正視這種情況，不能一直說我們沒問題，因為情勢確實不好，我們必須想辦法解決問題。」

上個賽季，活塞創下隊史第2差的單季17勝65敗成績，只差一步就能追平最差紀錄；而本季前14場比賽還比上季同樣前14場比賽少拿1勝。

「奧本山宮殿鬥毆事件」
「奧本山宮殿鬥毆事件」

值得注意的是，19年前的今天正是「奧本山宮殿鬥毆事件」，這起聯盟史上最大規模衝突，可以說是影響了許多人的籃球生涯。《Netflix》在前年也發佈了紀錄片回顧這件大事。

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