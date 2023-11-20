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NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭
湖人先前作客火箭主場，在沒有戴維斯（Anthony Davis）的情況下被打爆。今天回到自家主場，詹姆斯（LeBron James）狂砍37分，包含一記關鍵罰球，帶領球隊以105：104擊落火箭，近6戰取得5勝。
首節湖人只得到20分，第二節湖人在詹姆斯攻進12分帶領下，追成49：55落後。第三節戴維斯和詹姆斯連線，打出32：20攻勢扭轉戰局，其中詹姆斯還單吃布魯克斯（Dillon Brooks），戴維斯開心地在一旁比出「too small」動作。
末節前段戴維斯休息，火箭長人森根（Alperen Sengun）把握機會連攻6分。戴維斯回到場後很快領到第5犯，只打2分鐘又下場休息。火箭趁勢追近比分，但詹姆斯手感發燙連得5分，穩住陣腳。
火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）關鍵時刻投進追平三分球，回過頭戴維斯進攻犯規，犯滿離場。時間剩20多秒雙方戰成平手，里夫斯（Austin Reaves）投進超大號三分球，火箭先靠森根迅速得到2分，隨後里夫斯2罰1中，湖人再領先2分。
森根再度強打禁區追平比分，但詹姆斯關鍵坦克切造成犯規，2罰1中。火箭沒有暫停，布魯克斯超遠三分沒進，被湖人帶走勝利。
詹姆斯全場19投14中包括9罰7中，以驚人效率砍進37分8助攻6籃板，戴維斯得到27分10籃板，里夫斯攻下17分6助攻6籃板。
火箭方面，森根得到23分10籃板5助攻，布魯克斯投進6顆三分球，進帳24分，范弗利特（Fred VanVleet）攻下15分16助攻。
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