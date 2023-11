NBA／暴龍44次助攻破隊史紀錄 伯爾特：每個人都在分享球

主場面對持續連敗的活塞,暴龍絲毫不客氣,挾著陣中7人得分雙位數的強勢火力,加上破隊史紀錄的單場44次助攻,以142比113大勝對手,賞給活塞慘澹的11連敗。

「今天是我們進攻打得很流暢的一場比賽,每個人都在分享球,在轉移球方面做得很棒;透過這樣的方式,我們可以創造很多輕鬆的投籃機會。」伯爾特(Jakob Poeltl)說。

暴龍先前團隊單場最高助攻紀錄是40次,出現在2019年11月18日對黃蜂的比賽;此外,暴龍已經連續9場比賽至少傳出25次助攻,隊史第2長的表現,只差一場就能追平隊史紀錄。

席亞康(Pascal Siakam)拿下23分7籃板6助攻,巴恩斯(Scottie Barnes)17分9助攻7籃板,伯爾特16分10籃板4助攻3阻攻,施羅德(Dennis Schroder)17分7助攻,崔蘭特(Gary Trent Jr.)18分。

暴龍對戰活塞已經取得5連勝,此役最多領先達40分。

.@Raptors set franchise record with 44 assists in 142-113 win over Detroit!



Pascal Siakam: 23 PTS, 7 REB, 6 AST

Scottie Barnes: 17 PTS , 7 REB, 9 AST

Jakob Poeltl: 16 PTS, 10 REB, 4 AST

Dennis Schroder: 17 PTS, 7 AST

Gary Trent Jr.:18 PTS, 3 AST

Precious Achiuwa: 12 PTS, 5 AST,… pic.twitter.com/q69YGudlCG