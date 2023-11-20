NBA／暴龍44次助攻破隊史紀錄 伯爾特：每個人都在分享球
主場面對持續連敗的活塞，暴龍絲毫不客氣，挾著陣中7人得分雙位數的強勢火力，加上破隊史紀錄的單場44次助攻，以142比113大勝對手，賞給活塞慘澹的11連敗。
「今天是我們進攻打得很流暢的一場比賽，每個人都在分享球，在轉移球方面做得很棒；透過這樣的方式，我們可以創造很多輕鬆的投籃機會。」伯爾特（Jakob Poeltl）說。
暴龍先前團隊單場最高助攻紀錄是40次，出現在2019年11月18日對黃蜂的比賽；此外，暴龍已經連續9場比賽至少傳出25次助攻，隊史第2長的表現，只差一場就能追平隊史紀錄。
席亞康（Pascal Siakam）拿下23分7籃板6助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）17分9助攻7籃板，伯爾特16分10籃板4助攻3阻攻，施羅德（Dennis Schroder）17分7助攻，崔蘭特（Gary Trent Jr.）18分。
暴龍對戰活塞已經取得5連勝，此役最多領先達40分。
.@Raptors set franchise record with 44 assists in 142-113 win over Detroit!— NBA Canada (@NBACanada) November 19, 2023
Pascal Siakam: 23 PTS, 7 REB, 6 AST
Scottie Barnes: 17 PTS , 7 REB, 9 AST
Jakob Poeltl: 16 PTS, 10 REB, 4 AST
Dennis Schroder: 17 PTS, 7 AST
Gary Trent Jr.:18 PTS, 3 AST
Precious Achiuwa: 12 PTS, 5 AST,… pic.twitter.com/q69YGudlCG
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