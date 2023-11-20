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NBA／沙波尼斯聯手福克斯砍62分 國王力壓獨行俠奪6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯(出手者)高效率砍下32分，助國王擊敗獨行俠，取得6連勝。 路透
沙波尼斯(出手者)高效率砍下32分，助國王擊敗獨行俠，取得6連勝。 路透

國王今天作客獨行俠，靠著第三節外線火力爆發，加上沙波尼斯（Domantas Sabonis）高效進攻表現，以129：113大勝獨行俠，拉出一波6連勝。

上半場國王只取得5分領先，兩隊拉鋸到第三節尾聲，國王連續飆進3顆三分球，打出一波18：7攻勢，取得11分領先。末節國王進一步將分差擴大，比賽時間剩5分28秒，獨行俠就換上替補陣容，比賽淪為垃圾時間。

沙波尼斯全場15投13中，攻下32分13籃板6助攻，福克斯（De'Aaron Fox）得到30分7助攻、穆雷（Keegun Murray）挹注17分、杜阿爾特（Chris Duarte）頂替受傷的赫爾特（Kevin Huerter）先發，貢獻13分8籃板。

獨行俠方面，唐西奇（Luka Doncic）得到25分10籃板7助攻，厄文（Kyrie Irving）攻下23分，板凳暴徒小哈德威（Tim Hardaway Jr.）砍進14分。

國王 獨行俠 Domantas Sabonis

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