NBA／沙波尼斯聯手福克斯砍62分 國王力壓獨行俠奪6連勝

全聯盟火力最猛的溜馬，遇上場均失分聯盟前3低的魔術，結果是佔不到太多便宜，上半場就被狠狠打出78比44巨大分差，全場最多輸到40分，在主場以116比128吞敗。 這場比賽過後，魔術取得3連勝，排

2023-11-20 11:15