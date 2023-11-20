NBA／梅爾頓外線、防守兼備 76人主帥盛讚太優秀

不只先發雙星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）飆分，76人隊還有梅爾頓（De'Anthony Melton）貢獻火力，3位先發合計轟下78分，助隊以121：99大勝籃網隊。

安比德今天繳出32分、12籃板，馬克西也有25分、10助攻的「雙10」表現，梅爾頓則是有10投8中的高命中率演出，連續6場得分兩位數。

76人教頭諾斯（Nick Nurse）讚說：「梅爾頓是名好射手、好球員，這對我們幫助很大，因為禁區會很擁擠，所以我們需要射手在油漆區弧頂出手。」

25歲的梅爾頓在2018年選秀會第二輪被火箭隊相中，賽季前被交易到太陽隊，打完1季轉戰灰熊隊，上季加入76人就成球隊要角，場均出賽27.9分鐘是生涯最高，外線命中率3成9，場均有10.1分、4.1籃板表現，新賽季更維持火熱手感，對溜馬隊轟下30分，今天也有21分，近4戰場均有20.2分表現。

馬克西也呼應教頭說法，他表示梅爾頓是很好的射手，「他做得棒極了，防守端也是，我們知道他能帶來些什麼，當他開始進球，我們就提升到全新的境界。」

梅爾頓今天外線6投4中，帶出76人團隊35投16中的三分球高命中率，且76人除第二節打出23：7猛攻，下半場還有馬克西飆分，他上半場10投4中拿11分，第三節就攻下9分，最終下半場斬獲14分，包括7投4中的三分球，加上團隊第三節讓籃網出現7次失誤，最多領先拿27分，輕鬆取得對戰籃網的9連勝。