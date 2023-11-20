快訊

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

柯文哲拚戰到底夜奔郭台銘家 「柯學家王世堅」早神預言網讚先知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／準大三元率76人痛宰籃網 安比德歸功防守

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德開季累積6次至少30分10籃板的表現，居聯盟之冠。 美聯社
安比德開季累積6次至少30分10籃板的表現，居聯盟之冠。 美聯社

在安比德（Joel Embiid）飆出準大三元的32分12籃板9助攻帶領之下，搭配馬克西（Tyrese Maxey）與梅爾頓（De'Anthony Melton）的帶刀護衛，76人全場最多領先達27分，終場以121比99輕鬆碾壓籃網。

76人團隊三分命中率達45.7%，還送出32次助攻，包刮上季季後賽橫掃在內，76人已經對戰取得9連勝。馬克西得到25分10助攻，梅爾頓10投8中，補上21分5籃板3抄截。

尋求MVP連霸大業的安比德，開季至今累積6次至少30分10籃板的表現，超越約柯奇（Nikola Jokic），居聯盟之冠。76人靠著第二節一波23比7的攻勢，從落後變成兩位數領先，安比德認為這歸功於防守。

「我們從防守做起，防住他們幾個回合，藉此能夠發動快攻轉換，同時針對他們打小球陣容，我們透過幾次高低位的配合充分利用他們的弱點。我們打得非常團結。」安比德說。

76人成為塞爾蒂克之後第2支拿到第10勝的球隊，而且只花了13場比賽，這是他們自2011-12年以來最快的一次，當年76人也是開季10勝3敗。

主帥諾斯（Nick Nurse）賽後稱讚了梅爾頓的發揮。「他是一位如此出色的射手，也是優秀的球員，這對我們意義重大。因為內線本原本是非常擁擠，所以有時候，我們需要在油漆區弧頂出手投籃。」

籃網的布里吉斯（Mikal Bridges）獲得18分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）12分5助攻4籃板，替補的華克（Lonnie Walker IV）則是轟進全最高26分。

「我們輸球了，所以我拿了多少分數這真的沒有任何意義。我認為如果我們輸了20多分，個人得分數據就不會真正體現。我有感覺到自己當時進入比賽最佳狀態，但我們還是輸了。」華克說。

相關新聞

NBA／準大三元率76人痛宰籃網 安比德歸功防守

在安比德（Joel Embiid）飆出準大三元的32分12籃板9助攻帶領之下，搭配馬克西（Tyrese Maxey）與梅爾頓（De'Anthony Melton）的帶刀護衛，76人全場最多領先達27分

NBA／拉文拒訪推開女工作人員 傳公牛教頭和管理層都不滿

公牛昨天在主場逆轉擊敗熱火，賽後拉文（Zach LaVine）推開女工作人員引發質疑，他賽後解釋自己沒有生氣，但公牛記者考利（Joe Cowley）指出，球團對拉文的行為不高興。 熱火開局打出2

NBA／梅爾頓外線、防守兼備 76人主帥盛讚太優秀

不只先發雙星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）飆分，76人隊還有梅爾頓（De'Anth...

NBA／全能數據代表作直追喬丹 霍姆葛倫：感謝教練對我有信心

面對過去10年贏得4座總冠軍的勇士，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）可說是打出生涯至今的代表作。 他在第四節最後關頭硬是轟進一記難度極高的三分球，讓原本準備迎接連敗終結喜悅的勇士主

NBA／關鍵時刻得分聯盟之冠 里拉德暗藏公鹿不敗定律

經過季初一段時間的磨合之後，里拉德（Damian Lillard）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的頂尖雙人搭檔顯然逐漸適應彼此的打法。 對獨行俠雙星一戰中，安戴托昆波

NBA／碾壓柯瑞主宰延長賽 亞歷山大：想贏客場得做好防守

第四節靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）關鍵三分球死裡逃生的雷霆，到了延長賽就是看當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表演。 亞歷山大在延長賽6投5中獨拿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。