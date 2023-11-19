NBA／全能數據代表作直追喬丹 霍姆葛倫：感謝教練對我有信心
面對過去10年贏得4座總冠軍的勇士，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）可說是打出生涯至今的代表作。
他在第四節最後關頭硬是轟進一記難度極高的三分球，讓原本準備迎接連敗終結喜悅的勇士主場瞬間彷彿淋了一盆冷水。最終更在延長賽落敗，雷霆也挾此4連勝，排名衝進西區前4強之列。
「在投進那一球之前，我其實搞砸了很多事情，尤其是那記我應該得手的上籃。不過還是要感謝教練依然對我有信心。」霍姆葛倫說。
霍姆葛倫全場22投14中包括2記三分球，攻下生涯新高36分，外加10籃板5助攻2抄截2阻攻的演出，成為喬丹（Michael Jordan）之後首位有如此全方位數據表現的新秀球員。
此外，霍姆葛倫還是杜蘭特（Kevin Durant）之後首位能在比賽中至少拿到35分10籃板5助攻的雷霆新秀。
加上亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分，前一次出現兩人各破35分的雷霆雙人搭檔，已經要追溯到2019年的喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
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