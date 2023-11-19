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NBA／關鍵時刻得分聯盟之冠 里拉德暗藏公鹿不敗定律

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德與公鹿球員逐漸融合。 法新社
里拉德與公鹿球員逐漸融合。 法新社

經過季初一段時間的磨合之後，里拉德（Damian Lillard）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的頂尖雙人搭檔顯然逐漸適應彼此的打法。

對獨行俠雙星一戰中，安戴托昆波豪取40分15籃板7助攻，里拉德也貢獻了27分12助攻，特別是第四節兩人聯手攻下25分，甚至幾乎打平對手單節全部分數，帶領公鹿強勢取得4連勝。

一項數據顯示，本季當里拉德拿到至少25分時，公鹿戰績是7勝0敗。

另一方面，里拉德本季在關鍵時刻（兩隊分差在5分以下且比賽進入最後5分鐘之內）的總得分高達39分，居聯盟第一，戰績5勝0敗。足見其「大心臟先生」之美名。

「我們正在建立一些特別的東西，你可以感覺到這些。這是一場重要的勝利，當我們面臨關鍵時刻的比賽時需要這樣的勝利。」公鹿主帥格里芬（Adrian Griffin）說。

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