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NBA／碾壓柯瑞主宰延長賽 亞歷山大：想贏客場得做好防守

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大延長賽獨拿10分，率領雷霆兩度擊敗勇士。 路透社
亞歷山大延長賽獨拿10分，率領雷霆兩度擊敗勇士。 路透社

第四節靠著霍姆葛倫（Chet Holmgren）關鍵三分球死裡逃生的雷霆，到了延長賽就是看當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表演。

亞歷山大在延長賽6投5中獨拿10分，包括1次封阻柯瑞（Stephen Curry）後的快攻反擊，拿下底定勝負的重要分數，率領雷霆克服一度落後18分的劣勢，逆轉擊敗勇士，本季兩度交手皆取勝。

亞歷山大說：「我們知道想在客場贏球一定要做好防守，以及最後關頭決定勝負的防守，無論是卡位、阻攻還是協防，我們必須拿出更多能量。我們今晚做得很棒，能在客場面對一支優秀球隊取得勝利。」

亞歷山大此戰29投18中，狂攻40分7籃板6助攻2抄截2阻攻，與柯瑞、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）同為開季以來多次拿超過40分的球員。

「大家都知道勇士是一支很棒的球隊，他們知道如何贏球。之前的比賽他們人手短缺，他們肯定渴望終止連敗，所以我們知道他們會打得多拚。這會是一場48分鐘都很重要的比賽，今天我們打了53分鐘，我們知道我們必須戰鬥，全場比賽必須打出競爭力才可能贏球。」亞歷山大說。

多年以來一直累積天賦的雷霆，逐漸感受到開花結果的養成喜悅。目前球隊已經取得4連勝，開季成績更達到9勝4敗，排名西區第4，甚至和衛冕軍金塊僅有0.5場勝差。

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